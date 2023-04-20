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Kılıçdaroğlu'ndan takiye siyaseti: Kitaplığındaki Atatürk biblosu gitti yerine Kâbe maketi geldi

Geçtiğimiz akşam sosyal medya hesabından Alevilik hakkında bir video paylaşan CHP Genel Başkanı ve Yedili Masa'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu, "Ben Aleviyim samimi bir Müslümanım" açıklamasında bulundu. İlk kez oy kullanacak gençlere seslenen Kılıçdaroğlu'nun paylaşımında bir ayrıntı dikkat çekti. Kılıçdaroğlu'nun 9 Şubat tarihinde paylaştığı videoda, arkasında bulunan kitaplığının rafında Atatürk biblosu bulunuyordu. Kılıçdaroğlu'nun önceki gün paylaştığı videoda ise Atatürk biblosunun yerinde Kâbe maketinin olduğu görüldü.

09:55 . 20/04/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Kılıçdaroğlu, 9 Şubat'ta paylaştığı videoda görülen Atatürk biblosunun yerine Kâbe maketi koydu.

Kılıçdaroğlu, 9 Şubat'ta paylaştığı videoda görülen Atatürk biblosunun yerine Kâbe maketi koydu.

Geçtiğimiz günlerde Kürtler üzerine bir video çeken CHP Genel Başkanı ve Yedili Masa'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, bu kez de Alevilik hakkında bir video paylaştı.

Kılıçdaroğlu: Ben Aleviyim samimim bir Müslümanım

Kendisinin de bir Alevi olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda
"Ben Aleviyim. Hak, Muhammed, Ali inancıyla yetişmiş samimi bir Müslümanım."
dedi.

Atatürk biblosunun yerine Kâbe maketi konuldu

İlk kez oy kullanacak gençlere seslenen Kılıçdaroğlu'nun paylaşımında bir ayrıntı dikkat çekti. Kılıçdaroğlu, 9 Şubat'ta da çalışma odasında kamera karşına geçmiş, deprem felaketine yönelik açıklamalarda bulunmuştu. Kılıçdaroğlu'nun 9 Şubat tarihinde paylaştığı videoda, arkasında bulunan kitaplığının rafında Atatürk biblosu bulunuyordu.

Kılıçdaroğlu'nun önceki gün paylaştığı videoda ise Atatürk biblosunun yerinde Kâbe maketinin olduğu görüldü.



#Kemal Kılıçdaroğlu
#CHP
#Yedili Masa
1 saat önce
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