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Kılıçdaroğlu'ndan troll Twitch yayıncısı Jahrein'e 'leblebi kafalı' davası

İktidara gelmesi halinde halinde hiç kimsenin eleştiri ve sosyal medya paylaşımları sebebiyle yargı önüne çıkmayacağının sözünü veren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yine mahkeme yolunu tuttu. Kılıçdaroğlu, Jahrein lakaplı troll Ahmet Sonuç'a kendisine ‘leblebi kafalı’ dediği gerekçesiyle 200 bin liralık tazminat davası açtı. Kılıçdaroğlu'na tepki gösteren Sonuç, "Demokrat dedeniz kendisini eleştirirken kullandığım 'leblebi kafalı ve demans hastası' söylemlerime çok alınmış. 200 bin liralık tazminat davası açmış. Ne yapacaksın bu parayı? Airfryer mı alacaksın yeni? Kendisinin kazandığı savaş yok. Bunu da kaybedeceğine eminim." dedi.

11:19 . 14/07/2023 Cuma
Yeni Şafak
bilinen Kılıçdaroğlu, Jahrein lakaplı Twitch yayıncısı Ahmet Sonuç'a kendisine ‘leblebi kafalı’ dediği gerekçesiyle 200 bin liralık tazminat davası açtı.

bilinen Kılıçdaroğlu, Jahrein lakaplı Twitch yayıncısı Ahmet Sonuç'a kendisine ‘leblebi kafalı’ dediği gerekçesiyle 200 bin liralık tazminat davası açtı.

Seçim döneminde yaptığı konuşmalarda iktidara gelmeleri halinde hiç kimsenin sosyal medya paylaşımları ve eleştiri sebebiyle yargı önüne çıkmayacağının sözünü veren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yine açtığı bir dava ile gündeme geldi.

Kılıçdaroğlu'ndan yeni suç duyurusu

Kendisiyle ilgili yapılan paylaşımlar nedeniyle 2 bin 500’ü aşkın vatandaşa dava açtığı bilinen Kılıçdaroğlu, bu kez de Jahrein lakaplı troll Twitch yayıncısı Ahmet Sonuç'a kendisine ‘leblebi kafalı’ dediği gerekçesiyle 200 bin liralık tazminat davası açtı.

"Kendisinin kazandığı savaş yok bunu da kaybedeceğine eminim"

Sonuç Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Demokrat dedeniz kendisini eleştirirken kullandığım 'leblebi kafalı ve demans hastası' söylemlerime çok alınmış. 200.000₺’lik tazminat davası açmış. Napçan bu parayı? Airfryer mı alcan yeni? Kendisinin kazandığı savaş yok. Bunu da kaybedeceğine eminim."


Kılıçdaroğlu'nun maskesini Yeni Şafak düşürmüştü: Başsavcılık Bay Kemal'in trol ağına karşı harekete geçti
Kılıçdaroğlu'nun maskesini Yeni Şafak düşürmüştü: Başsavcılık Bay Kemal'in trol ağına karşı harekete geçti

Yeni Şafak, geçtiğimiz hafta yayınladığı haber ile HDP destekli Yedili Masa'nın Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Twitter'daki 40 milyon sosyal medya kullanıcısına aynı anda ulaşabilen devasa bir trol ağını deşifre etmişti. Gün yüzüne çıkan devasa trol ağı Türkiye'de geniş yankı uyandırırken Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı da söz konusu trol ağına karşı harekete geçti. Başkanlık, dezenformasyon içeriği yayanlar hakkında suç duyurusunda bulundu. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı da İletişim Başkanlığının suç duyurusu üzerine sosyal medya ağları üzerinden birlikte hareket ederek dezenformasyon içerikleri oluşturdukları iddia edilen hesap kullanıcılarına yönelik soruşturma başlattı.

#Kemal Kılıçdaroğlu
#Jahrein
#Ahmet Sonuç
8 saat önce
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