Kılıçdaroğlu'ndan troll Twitch yayıncısı Jahrein'e 'leblebi kafalı' davası

bilinen Kılıçdaroğlu, Jahrein lakaplı Twitch yayıncısı Ahmet Sonuç'a kendisine ‘leblebi kafalı’ dediği gerekçesiyle 200 bin liralık tazminat davası açtı.
Seçim döneminde yaptığı konuşmalarda iktidara gelmeleri halinde hiç kimsenin sosyal medya paylaşımları ve eleştiri sebebiyle yargı önüne çıkmayacağının sözünü veren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yine açtığı bir dava ile gündeme geldi.
Kılıçdaroğlu'ndan yeni suç duyurusu
Kendisiyle ilgili yapılan paylaşımlar nedeniyle 2 bin 500’ü aşkın vatandaşa dava açtığı bilinen Kılıçdaroğlu, bu kez de Jahrein lakaplı troll Twitch yayıncısı Ahmet Sonuç'a kendisine ‘leblebi kafalı’ dediği gerekçesiyle 200 bin liralık tazminat davası açtı.
"Kendisinin kazandığı savaş yok bunu da kaybedeceğine eminim"
Sonuç Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: