Kılıçdaroğlu'ndan troll Twitch yayıncısı Jahrein'e 'leblebi kafalı' davası

"Demokrat dedeniz kendisini eleştirirken kullandığım 'leblebi kafalı ve demans hastası' söylemlerime çok alınmış. 200.000₺’lik tazminat davası açmış. Napçan bu parayı? Airfryer mı alcan yeni? Kendisinin kazandığı savaş yok. Bunu da kaybedeceğine eminim."