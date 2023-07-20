Kemal Kılıçdaroğlu - Ümit Özdağ
Kılıçdaroğlu'ndan Ümit Özdağ'ın üç bakanlık iddiasına yanıt: Bu protokolle ilgili konuşmam doğru değil
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Habertürk canlı yayınında konuya ilişkin ilk kez konuştu.
"Özel bir protokol var. Bu protokolle ilgili konuşmam doğru değil. İki kişinin namusuna teslim edilen bir konudur. Ümit Bey düşüncesini açıkladı ama benim konuşmam doğru. Protokol var, ikimizin arasında kamuoyuna açık değil. Faik Öztrak'ın da haberi yoktu. Bunun paylaşılmasının etikliğine dair de yorum yapmak istemiyorum"