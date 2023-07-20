Kılıçdaroğlu'ndan Ümit Özdağ'ın üç bakanlık iddiasına yanıt: Bu protokolle ilgili konuşmam doğru değil

"İki protokolde de üç bakanlık ve MİT Müsteşarlığına dair bir düzenleme, bir madde bulunmamaktadır." diyerek Özdağ'ı yalanlamıştı. Özdağ, bu açıklamaya ilişkin de "Faik Öztrak, Kılıçdaroğlu ile görüşseydi böyle bir açıklama yapmazdı. Kılıçdaroğlu kazansaydı ben İçişleri Bakanı'ydım."