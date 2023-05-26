Kılıçdaroğlu'ndan vatandaşlara hukuksuz SMS gönderimi: AK Partili Dağ 'dolandırıcılık' uyarısında bulundu

Kılıçdaroğlu'nun vatandaşların kişisel verilerinin korunmasını hiçe sayarak, bankalar yoluyla almış olduğu numaralarla gönderilen SMS sosyal medyada tepki çekti. TCK'nın 136. maddesinde bulunan “Verileri Hukuka Aykırı Olarak Verme veya Ele Geçirme” suçunu aleni bir şekilde kullanan Kılıçdaroğlu'na, AK Partili Dağ isim vermeden göndermede bulundu.

“Sevgili vatandaşım, borç harç evini güçlendirmeye çalıştığını biliyorum. İktidara gelir gelmez, bireysel kredi kartı borçlarınız için kesin çözüm üreteceğim. Erdoğan’ın sebep olduğu ekonomik buhran yüzünden birikmiş kredi kartı borçlarınızı, devletimizin hazinesi, bankalardan devralacak. Kredi kartı borcunuzun faizi tamamen silinecek ve anapara 36 ay taksitlendirilecek. Böylece yüz binlerce vatandaşımız, bu yükün altında ezilmekten kurtulacak, rahat bir nefes alacak, borç batağı yüzünden yuvalar yıkılmayacak. Unutmayın, 28 Mayıs seçimi, bu ağır borçlardan kurtulma veya ülkede borç batağına saplanma referandumudur! Vatanını seven sandığa gelsin”