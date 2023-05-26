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Kılıçdaroğlu'ndan vatandaşlara hukuksuz SMS gönderimi: AK Partili Dağ 'dolandırıcılık' uyarısında bulundu

Yedili koalisyonun cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, vatandaşlara "Kredi kartı borçlarınızı, devletimizin hazinesi bankalardan devralacak" yazılı vaadiyle hukuksuz yollarla bir SMS gönderdi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, gönderilen mesaj üzerinden Kılıçdaroğlu'na 'dolandırıcılık' göndermesinde bulundu.

10:31 . 26/05/2023 Cuma
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ- Kemal Kılıçdaroğlu

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ- Kemal Kılıçdaroğlu

Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turuna sayılı günler kala Kemal Kılıçdaroğlu, hukuksuz bir harekete imza attı. Kılıçdaroğlu, vatandaşların cep telefonlarına, kredi kartları borçlarını çözeceğini söylediği bir kısa mesaj gönderdi.


Vatandaşların kişisel verilerinin korunması hiçe sayıldı

Kılıçdaroğlu'nun vatandaşların kişisel verilerinin korunmasını hiçe sayarak, bankalar yoluyla almış olduğu numaralarla gönderilen SMS sosyal medyada tepki çekti. TCK'nın 136. maddesinde bulunan “Verileri Hukuka Aykırı Olarak Verme veya Ele Geçirme” suçunu aleni bir şekilde kullanan Kılıçdaroğlu'na, AK Partili Dağ isim vermeden göndermede bulundu.


Kemal Kılıçdaroğlu’nun gönderdiği kısa mesajda şu ifadeler yer aldı;

“Sevgili vatandaşım, borç harç evini güçlendirmeye çalıştığını biliyorum. İktidara gelir gelmez, bireysel kredi kartı borçlarınız için kesin çözüm üreteceğim. Erdoğan’ın sebep olduğu ekonomik buhran yüzünden birikmiş kredi kartı borçlarınızı, devletimizin hazinesi, bankalardan devralacak. Kredi kartı borcunuzun faizi tamamen silinecek ve anapara 36 ay taksitlendirilecek. Böylece yüz binlerce vatandaşımız, bu yükün altında ezilmekten kurtulacak, rahat bir nefes alacak, borç batağı yüzünden yuvalar yıkılmayacak. Unutmayın, 28 Mayıs seçimi, bu ağır borçlardan kurtulma veya ülkede borç batağına saplanma referandumudur! Vatanını seven sandığa gelsin”



Hamza Dağ'dan dolandırıcılık uyarısı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, CHP Genel Başkanı ve 7'li koalisyonun cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun vatandaşlara gönderdiği SMS'e göndermede bulundu.

Dağ, şu ifadeleri kullandı: Sizleri telefonla arayarak veya SMS atarak kendilerini cumhurbaşkanı adayı, siyasetçi, parti genel başkanı olarak tanıtıp, hesabınıza karşılıksız para yatıracağını, kredi kartı borçlarınızı sileceğini söyleyerek sizi dolandırmaya çalışan şahıslara inanmayınız.


#Hamza Dağ
#Kemal Kılıçdaroğlu
#AK Parti
#CHP
#seçim
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