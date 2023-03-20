Kılıçdaroğlu'ndan yıllardır hizmet veren Vergi Konseyi'ni kurma vaadi

1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi 238 inci maddesi ile "Bakanlığa vergi politikalarının oluşturulması ve uygulanması ile ilgili olarak görüş bildirmek ve bu konularda araştırma ve çalışmalar yapmak üzere Vergi Konseyi kurulur. Vergi Konseyi bir danışma organıdır. Konseyin, çalışma usul ve esasları Yönetmelik ile belirlenir." hükmü ile mevcut yasal statüsü korunmuştur."