Kılıçdaroğlu'ndan yıllardır hizmet veren Vergi Konseyi'ni kurma vaadi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir Büyükşehir Belediyesinin Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde düzenlediği "İkinci Yüzyılın İktisat Kongresi"nin "Millet İttifakı Genel Başkanları Buluşması" oturumunda konuştu.
- Kılıçdaroğlu, yaptığı konuşmada yıllardır Türkiye'de hizmet veren 'Vergi Konseyi'ni kurma vaadi verdi.
İktidar sahiplerinin halka hesap vermediği durumlarda demokrasinin işlemeyeceğini ifade eden Kılıçdaroğlu, kuracakları Ulusal Vergi Konseyi ile toplanan vergilerin nereye harcandığını rapor haline getireceklerini kaydetti.
Vergi Konseyi 2004 yılında yasal statüye kavuştu
1992 yılında kurulan Vergi Konseyi o dönemde kısa süreli çalışırken 2003 yılında yapılan düzenlemeyle yasal bir statüye kavuştu. O günden günümüze kadar hizmetlerini sürdüren konseyin internet sitesinde de kurumun yaptığı faaliyetler yer alıyor.
İşte Vergi Konseyi'nin resmi internet sitesinde yer alan bilgiler: