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Kılıçdaroğlu'ndan yıllardır hizmet veren Vergi Konseyi'ni kurma vaadi

Altılı Masa'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir'de yaptığı konuşmada 19 yıl önce yasal statüye kavuşan Vergi Konseyi'ni kurmayı vadetti. Kılıçdaroğlu, "Ulusal Vergi Konseyi kuracağız. Bu konsey toplanan vergilerin nerelere harcandığını raporlara bağlayıp, Resmi Gazete'de yayınlayacak." dedi.

00:30 . 20/03/2023 الإثنين
Yeni Şafak
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir Büyükşehir Belediyesinin Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde düzenlediği "İkinci Yüzyılın İktisat Kongresi"nin "Millet İttifakı Genel Başkanları Buluşması" oturumunda konuştu.


  • Kılıçdaroğlu, yaptığı konuşmada yıllardır Türkiye'de hizmet veren 'Vergi Konseyi'ni kurma vaadi verdi.

İktidar sahiplerinin halka hesap vermediği durumlarda demokrasinin işlemeyeceğini ifade eden Kılıçdaroğlu, kuracakları Ulusal Vergi Konseyi ile toplanan vergilerin nereye harcandığını rapor haline getireceklerini kaydetti.


Vergi Konseyi 2004 yılında yasal statüye kavuştu

1992 yılında kurulan Vergi Konseyi o dönemde kısa süreli çalışırken 2003 yılında yapılan düzenlemeyle yasal bir statüye kavuştu. O günden günümüze kadar hizmetlerini sürdüren konseyin internet sitesinde de kurumun yaptığı faaliyetler yer alıyor.


İşte Vergi Konseyi'nin resmi internet sitesinde yer alan bilgiler:


"Vergi Konseyi, 1992 yılında kurulmuş, ancak faaliyetleri kesintili ve kısa süreli olmuştur. 2003 yılında yeniden faaliyete geçen Konsey, 31 Temmuz 2004'de 178 sayılı Kanun Hükmündeki Kararnamenin 33/A maddesinde yapılan düzenleme ile yasal statüye kavuşmuştur.

1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi 238 inci maddesi ile "Bakanlığa vergi politikalarının oluşturulması ve uygulanması ile ilgili olarak görüş bildirmek ve bu konularda araştırma ve çalışmalar yapmak üzere Vergi Konseyi kurulur. Vergi Konseyi bir danışma organıdır. Konseyin, çalışma usul ve esasları Yönetmelik ile belirlenir." hükmü ile mevcut yasal statüsü korunmuştur."

#Kemal Kılıçdaroğlu
#CHP
#İzmir
#Vergi Konseyi
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