Kılıçdaroğlu'nu aklamaya çalışan Sevilay Yılman'dan Erdoğan'a iftira

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bağcılar'da düzenlenen iftar programında açıklamalarda bulundu. Yedili Masa'ya tepki gösteren Erdoğan, "Biz başkaları gibi sahte ve sanal gündemlerin peşinden koşmuyoruz. Biz 7'li koalisyon gibi hiçbir iş yapmadan lafla peynir gemisi yürütmeye çalışmıyoruz." dedi. Seçimlerin önemine vurgu yapan Erdoğan, "14 Mayıs çok büyük bir önem taşıyor. 14 Mayıs bir dönüm noktasıdır. Türkiye'nin tartışma ile çekişme ile ayak oyunları ile kaybedecek tek bir günü dahi yoktur." diye konuştu.