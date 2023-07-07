Kılıçdaroğlu'nu ayakta alkışlayan Erem Erdem ödülünü kaptı: Yeni görevi belli oldu

14 ve 28 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde alınan hezimetin ardından ana muhalefet partisi CHP'de başlayan 'değişim' tartışmaları gün geçtikçe alevlenirken, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kendisine yakın olan isimleri ödüllendirmeye devam ediyor.

Bilindiği üzere CHP'li Eren Erdem, seçim sürecinde Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanında yer almış hatta CHP liderinin kazanamaması halinde partiden istifa edeceğine dair namus sözü vermişti. Kılıçdaroğlu'nun hezimeti sonrası namus sözünü yutan Eren Erdem, Sosyal Medya Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı görevine getirilmişti.

Medya ve planlama yetkisi de verildi

Medya ve planlama yetkisi de verildi

MYK üyeliğini de alan Eren Erdem'in yetki alanları artırıldı. CHP'li Erdem, artık sadece sosyal medyadan değil medya ve planlamadan da sorumlu olacak.