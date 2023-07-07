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Kılıçdaroğlu'nu ayakta alkışlayan Erem Erdem ödülünü kaptı: Yeni görevi belli oldu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun grup toplantısında yaptığı değişim tartışmalarına karşı 'mücadele' çıkışını tek başına ayakta alkışlayan Eren Erdem'in yetki alanı artırıldı. Seçim hezimeti sonrası partideki yükselişini sürdüren Erdem'e 'Medya ve planlama' görevi de verildi.

11:44 . 7/07/2023 Cuma
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Erem Erdem

Erem Erdem

14 ve 28 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde alınan hezimetin ardından ana muhalefet partisi CHP'de başlayan 'değişim' tartışmaları gün geçtikçe alevlenirken, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kendisine yakın olan isimleri ödüllendirmeye devam ediyor.

Sosyal medyadan sorumlu Genel Başkan Yardımcısı olmuştu

Bilindiği üzere CHP'li Eren Erdem, seçim sürecinde Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanında yer almış hatta CHP liderinin kazanamaması halinde partiden istifa edeceğine dair namus sözü vermişti. Kılıçdaroğlu'nun hezimeti sonrası namus sözünü yutan Eren Erdem, Sosyal Medya Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı görevine getirilmişti.

Medya ve planlama yetkisi de verildi

MYK üyeliğini de alan Eren Erdem'in yetki alanları artırıldı. CHP'li Erdem, artık sadece sosyal medyadan değil medya ve planlamadan da sorumlu olacak.

Kılıçdaroğlu'nu ayakta alkışlamıştı

Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz grup toplantısında parti içindeki değişim kavgasına sert çıkmış ve "sonuna kadar mücadele edeceğim" diyerek adeta istifa etmeyeceğini ilan etmişti.

O anlarda ise CHP'li Eren Erdem'in Kılıçdaroğlu'nu tek başına ayakta alkışlaması dikkat çekmişti.



#Eren Erdem
#CHP
#Kemal Kılıçdaroğlu
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