Kılıçdaroğlu'nu 'Bozkurt Kemal' sloganıyla karşılayan Selim Kaptanoğlu'nun HDP aşkı ortaya çıktı

Ankara'da 'Önce Türkiye Buluşması' programına katılan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu 'Bozkurt Kemal' ve 'Ülkücülere şeref verdiniz' sloganıyla karşılayan Selim Kaptanoğlu'nun CHP’nin Yenimahalle Meclis Üyesi olduğu ortaya çıkmıştı.

Medyaya 'Alparslan Türkeş'in kurmay kadrosundan' şeklinde lanse edilen ve CHP'li olduğu belirlenen Kaptanoğlu'nun HDP aşkı ortaya çıktı. Geçtiğimiz günlerde katıldığı bir yayında CHP'nin ikinci turda HDP ile iş birliği yapması gerektiğini söyledi.

"HDP'NİN OYLARININ GELECEĞİ YER MİLLET İTTİFAKI"

Kaptanoğlu şu ifadeleri kullandı:

"Seçime girilecek birinci tur, bir kere Tayyip Bey zaten birinci turda seçilemezse ki seçilemeyecek. Şansı hiç yok şu anda bence. İkinci turda HDP kime oy verecek? Gidip kendini yok etmek isteyen AK Parti'ye mi oy verecek? Mümkün değil. Bu oyların otomatik geleceği yer Millet İttifakı. Onun için HDP ile açıktan iş birliğine girmek bence doğru değil. Bunu istismar ederler, bunu kullanırlar. Kullanıyorlar. Haksızlar ama kullanıyorlar. Bu seçimde de bunu kullandırtmayalım.

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"İKİNCİ TURDA İŞ BİRLİĞİ YAPALIM"

Onlar kendi başlarına adayını göstersinler biz adayımızı gösterelim. İkinci turda iş birliği yapalım. Bundan daha akıllı, mantıklı bir şey olamaz ki. Kemal Bey de bunu yapıyor zaten. Akıllılık yapıyor. Çok doğru yapıyor."