Kılıçdaroğlu'nu destekleme kararı alan HDP'nin Gençlik Meclisi Sözcüsü Rohat Gövercin: Öcalan'a uygulanan tecride son vereceğiz

HDP'nin terör soruşturması kapsamında cezaevinde olan Selahattin Demirtaş, İngiliz medyasına yaptığı açıklamada Yedili Masa'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na destek mesajları verdi. Financial Times gazetesine konuşan Demirtaş, "Muhalefetin birlikteliği sadece ayrışmayı ortadan kaldırmak için değil, seçimi kazanmak için de önemli. Kılıçdaroğlu, değişim ve demokrasi için önemli bir çaba sarf etti. Kürt seçmen ortak bir adaya değer veriyor ve Kılıçdaroğlu'nun seçim kampanyası için umutlu." dedi.