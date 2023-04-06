|
Reklam
Reklam
Gündem

Kılıçdaroğlu'nu destekleme kararı alan HDP'nin Gençlik Meclisi Sözcüsü Rohat Gövercin: Öcalan'a uygulanan tecride son vereceğiz

Cumhurbaşkanı adayı çıkarmayarak Kemal Kılıçdaroğlu'na destek verme kararı alan HDP'nin Gençlik Meclisi Sözcüsü Rohat Gövercin, skandal açıklamalarda bulundu. HDP'li Gövercin, "Kürdistan’dan Karadeniz’e Ege’den İç Anadolu’ya öğrenciler özerk üniversitelerde kendi anadillerinde eğitim alacak. Kayyum politikalarına son vereceğiz. Sayın Öcalan'a uygulanan tecride son vereceğiz" dedi.

15:39 . 6/04/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Aday çıkarmayarak Kılıçdaroğlu'na destek verme kararı alan HDP'nin Gençlik Meclisi Sözcüsü Rohat Gövercin "Öcalan'a uygulanan tecride son vereceğiz" dedi.

Aday çıkarmayarak Kılıçdaroğlu'na destek verme kararı alan HDP'nin Gençlik Meclisi Sözcüsü Rohat Gövercin "Öcalan'a uygulanan tecride son vereceğiz" dedi.

HDP, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını ilan etmesinin ardından aday çıkarmayacaklarını duyurarak Kılıçdaroğlu'nu destekleme kararı almıştı.

Kılıçdaroğlu'nun adaylığı HDP'nin yanı sıra PKK elebaşları tarafından da memnuniyetle karşılandı. PKK elebaşları Mustafa Karasu, Duran Kalkan ve Sabri Ok peş peşe açıklamalar yaparak Yedili Masa'ya destek mesajları verdi.

Kılçdaroğlu'na oy istemeye başladılar

Öte yandan geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan HDP'li Hasip Kaplan, açık açık Kılıçdaroğlu'na oy istedi.

HDP'li Gövercin: Öcalan'a uygulanan tecride son vereceğiz

Gelişmelerin ardından bugün açıklamada bulunan HDP'nin Gençlik Meclisi Sözcüsü Rohat Gövercin, skandal açıklamalar yaptı. Haddini aşan HDP'li Gövercin, şöyle konuştu:

"Kürdistan’dan Karadeniz’e Ege’den İç Anadolu’ya özel savaşın bir başka argümanı olan işsizlikle göçertme politikasını ortadan kaldıracağız. Bütün bölgelerdeki gençlerin emeğinin karşılığını alabileceği iş imkanları sağlayacağız. Özgür özerk üniversitelerde öğrencilerin kendi anadillerini eğitim alacağı, kayyım rektörlerin atanmadığı, beslenme, barınma ve benzeri temel ihtiyaçlarını ücretsiz karşılanacağı, gençlerin politik düşüncelerinden dolayı baskı uygulanmadığı, ajanlaştıramadığı üniversite sistemini yeniden inşa edeceğiz. Baskı şiddet işkence ve bütün anti demokratik uygulamalara son vereceğiz. Yerel yönetimleri esas alacağız kayyım politikalarına son vereceğiz. Bütün kayyımları göndereceğiz. 200 yıldır süren Kürtleri imha politikalarına son vereceğiz. Kürt halkının en temel haklarını almasını sağlayacağız. Bütün sorunların kaynağı olarak gördüğümüz Sayın Abdullah Öcalan şahsında toplumun her kesimine uygulanan tecrit politikalarına son vereceğiz”


Kılıçdaroğlu'nun adaylığını ilan etmesinin ardından Altılı Masa'dan peş peşe HDP mesajları geldi: Elbette görüşeceğiz
Kılıçdaroğlu'nun adaylığını ilan etmesinin ardından Altılı Masa'dan peş peşe HDP mesajları geldi: Elbette görüşeceğiz

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanlığı adaylığını ilan etmesinin ardından Altılı Masa'dan peş peşe HDP güzellemeleri geldi. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, geçtiğimiz akşam katıldığı canlı yayında CHP'nin HDP ile görüşebileceğini ifade etti. Akşener'in açıklamaları sorulan Saadet Partisi Sözcüsü Birol Aydın, HDP'yi ziyaret etmemenin büyük bir eksiklik olacağını savundu. Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu da "Kılıçdaroğlu'nun temas kurma hakkı var" diyerek HDP'ye yeşil ışık yaktı. "HDP'ye bakanlık verilebilir" açıklamasıyla gündeme gelen CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin de "Sözlerimin arkasındayım." mesajı verdi.

#HDP
#Yedili Masa
#CHP
#Rohat Gövercin
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.