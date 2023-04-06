Kılıçdaroğlu'nu destekleme kararı alan HDP'nin Gençlik Meclisi Sözcüsü Rohat Gövercin: Öcalan'a uygulanan tecride son vereceğiz

Aday çıkarmayarak Kılıçdaroğlu'na destek verme kararı alan HDP'nin Gençlik Meclisi Sözcüsü Rohat Gövercin "Öcalan'a uygulanan tecride son vereceğiz" dedi.
HDP, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını ilan etmesinin ardından aday çıkarmayacaklarını duyurarak Kılıçdaroğlu'nu destekleme kararı almıştı.
Kılıçdaroğlu'nun adaylığı HDP'nin yanı sıra PKK elebaşları tarafından da memnuniyetle karşılandı. PKK elebaşları Mustafa Karasu, Duran Kalkan ve Sabri Ok peş peşe açıklamalar yaparak Yedili Masa'ya destek mesajları verdi.
Kılçdaroğlu'na oy istemeye başladılar
Öte yandan geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan HDP'li Hasip Kaplan, açık açık Kılıçdaroğlu'na oy istedi.
HDP'li Gövercin: Öcalan'a uygulanan tecride son vereceğiz
Gelişmelerin ardından bugün açıklamada bulunan HDP'nin Gençlik Meclisi Sözcüsü Rohat Gövercin, skandal açıklamalar yaptı. Haddini aşan HDP'li Gövercin, şöyle konuştu: