Kılıçdaroğlu’nu destekleyeceğini açıklayan HDP’li Sırrı Sakık: Yüz yıllık Cumhuriyet'i değiştireceğiz

"Biz bu sistemi değiştireceğiz. Yani bizim küçük hesaplarımız yok. Biz masada oturup bir bakanlık, bir milletvekili veya cumhurbaşkanlığı yardımcılığı değil. Biz yüz yıllık Cumhuriyet'i değiştireceğiz. Demokratik bir Cumhuriyet'i inşa edeceğiz. Önümüzdeki dönem özgürlük yılı olacak. Bu özgürlüğü birlikte inşa edeceğiz. Kimlerle inşa edebileceksek onlarla da oturup konuşacağız. Kürtler diyor ki bizimle mücadele değil, bizimle müzakere yapın. Bizimle kavga değil, barış sağlayın."