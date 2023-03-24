Kılıçdaroğlu’nu destekleyeceğini açıklayan HDP’li Sırrı Sakık: Yüz yıllık Cumhuriyet'i değiştireceğiz

Eski HDP'li Sırrı Sakık, HDP'ye bakanlık verileceği yönündeki iddialar üzerine "Biz 100 yıllık Cumhuriyet'i değiştireceğiz" açıklamasında bulundu.
HDP'nin de aralarında olduğu Emek ve Özgürlük İttifakı, 14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday çıkarmama kararı aldığını açıklamıştı. Bir aday belirlemeyerek seçimlerde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyecek olan HDP'den dikkat çeken mesajlar gelmeye devam ediyor. Katıldığı yayında seçim sürecine ilişkin açıklamalarda bulunan eski HDP'li Sırrı Sakık, HDP'ye bakanlık verileceği yönündeki iddialara cevap verdi.
"Biz yüz yıllık Cumhuriyet'i değiştireceğiz"
Yüz yıllık Cumhuriyet'i değiştireceklerini söyleyen Sakık şöyle konuştu:
"Herkes haddini bilecek"
Sakık, CHP-HDP ilişkisine tepki gösteren İYİ Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu'nun açıklamalarına ise şu sözlerle cevap verdi: