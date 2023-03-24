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Kılıçdaroğlu'nun 2017 yılında yaşanan Samsat depremine ilişkin yaptığı yorumlar gerçek dışı çıktı: "Yedi yıldır çadırda yaşıyorlar"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanı adaylığının açıklanmasının ardından ilk canlı yayınına Halk TV’de çıktı. Ülke gündemi ve seçim süreci hakkında konuşan Kemal Kılıçdaroğlu, 2017 ve 2018 yılında Adıyaman’ın Samsat ilçesinde meydana gelen deprem için depremzedelere verilen konut sözünün tutulmadığını ve vatandaşların yedi yıldır çadırda yaşadıklarını iddia etti. Ancak, Samsat ilçesindeki afet konutlarının yapımına 2018’in Nisan ayında başlanmış ve aynı yılın aralık ayında teslim edilmişti.

10:41 . 24/03/2023 Cuma
Yeni Şafak
Adıyaman'ın Samsat ilçesinde yapılan afet konutları ve Kemal Kılıçdaroğlu

Adıyaman'ın Samsat ilçesinde yapılan afet konutları ve Kemal Kılıçdaroğlu

Halk TV yayınına katılan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kendisine yöneltilen soruları cevapladı.

Kemal Kılıçdaroğlu, 2017 yılında yaşanan Adıyaman Samsat depremi sonrasında yapılacak olan konutlar için, “Samsat’ta deprem oldu 2017 yılında. Bin küsür bina yıkıldı. Şu ana kadar kaçı yapıldı? Yedi yıldır, konteynerde yaşayan var. Yedi yıldır çadırda yaşayan var” iddiasında bulundu.




Konutların yapımına 2018 yılında başlandı


Adıyaman’ın Samsat ilçesinde 2017’de 5.5, 2018’de ise 5.1 büyüklüğünde 2 farklı deprem oldu. Depremin ardından evlerinden olmuş depremzedeler için, afet konutlarının yapımı için tuşa basıldı. 18 Nisan 2018 yılında başlayan konutların inşası, 22 Aralık 2018 yılında bitti.


Yaklaşık 94 dönüm araziye yapılan inşaatı içerisinde 403 daire bulunuyor. Dairelerin 58 adeti 3+1 tek katlı. 345 adeti ise, 3+1 iki katlı.


Yani anlaşılacağı üzere, Kılıçdaroğlu’nun “Samsat’ta deprem oldu. Bin küsür bina yıkıldı. Şu ana kadar kaçı yapıldı? Yedi yıldır çadırda yaşayan var” ifadeleri gerçeği yansıtmıyor. Konutlar depremin hemen akabinde yapılmaya başlandı ve bir yıldan kısa bir sürede vatandaşlara teslim edildi.


Esenyamaç Köyü'ne verdiği yardım sözünü tutmayan Kılıçdaroğlu bu kez de depremzedelere ücretsiz konut vaat etti
Esenyamaç Köyü'ne verdiği yardım sözünü tutmayan Kılıçdaroğlu bu kez de depremzedelere ücretsiz konut vaat etti

2021 yılının ağustos ayında sel afetinin vurduğu Van'ın Başkale İlçesi Esenyamaç Köyü'nü ziyaret eden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bölge halkına beyaz eşya, gıda, cami ve taziye evi sözü vermişti. Kılıçdaroğlu'nun verdiği yardım sözünü yerine getirmediğini açıklayan Esenyamaç Köyü Muhtarı Ayhan Korkmaz CHP'li yetkilileri aradıklarını ancak bir sonuç alamadıklarını açıklamıştı. Esenyamaç Köyü'nde verdiği sözleri yerine getirmeyen Kılıçdaroğlu, bu kez de Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen vatandaşlara ücretsiz konut sözü verdi. Kılıçdaroğlu, afet bölgesi Hatay'da yaptığı açıklamada "Bütün vatandaşlarıma sözüm sözdür, herkesin anahtarını teslim edeceğiz, 5 kuruş almayacağız.'' vaadinde bulundu.

'Bedava traktör' vaadi yalan olan Kılıçdaroğlu deprem bölgesi Nurdağı'nda bir kez daha çiftçiye söz verdi: Borçlarınızı tamamen sileceğiz
'Bedava traktör' vaadi yalan olan Kılıçdaroğlu deprem bölgesi Nurdağı'nda bir kez daha çiftçiye söz verdi: Borçlarınızı tamamen sileceğiz

Deprem bölgesi Nurdağı'nda açıklamalarda bulunan CHP Genel Başkanı ve Altılı Masa'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, ilçenin tarım bölgesi olduğuna dikkat çekerek çiftçilere yönelik vaatlerini sıraladı. Kılıçdaroğlu'nun "Çiftçinin bankalara olan kredilerini ve faizlerini tamamen sileceğiz" açıklaması, akıllara partisinin yerel seçimler öncesindeki 'bedava traktör' sözünü getirdi. CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, yerel seçimler öncesinde sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak "İnanamayacaksınız ama CHP'den her çiftçiye bedava traktör" ifadesini kullanmıştı. Özel, TVNET canlı yayınında o cümleyi çarpıcı olsun diye yazdıklarını itiraf etmişti.


#Kemal Kılıçdaroğlu
#Deprem
#Yalan
#Dezenformasyon
#Politika
25 dakika önce
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