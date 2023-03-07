Kılıçdaroğlu'nun adaylığı FETÖ'cüleri de sevindirdi: Hakan Şükür'den 'hayırlı olsun' mesajı

Firari FETÖ'cü Hakan Şükür.
Altılı Masa'nın cumhurbaşkanı adayının CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu olduğunun duyurulmasının ardından FETÖ'cüler de büyük bir mutluluk yaşadı.
'Bölünürsek yok oluruz'
'Bölünürsek yok oluruz'
Firari FETÖ'cü Hakan Şükür, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından bir bölüme yer vererek,
"Bölüşürsek tok oluruz. Bölünürsek yok oluruz. Halil İbrahim Sofrasına."
dedi.
'Yolunuz açık olsun'
'Yolunuz açık olsun'
Şükür, sözlerinin devamında
"İnanç, düşünce, ideoloji, kimlik ayırt edilmeyeceği 85 milyon insanımızın cumhurbaşkanı adayı Sayın Kılıçdaroğlu, hayırlı ve yolunuz açık olsun."
ifadelerini kullandı.
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