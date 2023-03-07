Kılıçdaroğlu'nun adaylığı FETÖ'cüleri de sevindirdi: Hakan Şükür'den 'hayırlı olsun' mesajı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Altılı Masa'nın cumhurbaşkanı adayı olarak açıklandı. Karardan saatler sonra ise İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın yaptıkları paylaşımla Kılıçdaroğlu'na değil de İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e teşekkür etmesi dikkat çekti.