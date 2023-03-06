Kılıçdaroğlu'nun adaylık ilanı sonrası düzenlenen yemeğe Akşener katılmadı

Toplantıları bir araya gelip yemek yiyip dağılmaktan öteye geçemeyen Altılı Masa'da cumhurbaşkanı adayı düğümü son toplantıda çözüldü. Altılı Masa, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu cumhurbaşkanı adayı olarak seçti.

Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı çıkan ve 12'nci toplantıda masayı deviren İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun cumhurbaşkanı yardımcısı yapılması şartıyla masaya döndü. Ancak adaylık ilanı sırasında yüzünün asık olduğu görüldü.