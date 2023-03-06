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Kılıçdaroğlu'nun adaylık ilanı sonrası düzenlenen yemeğe Akşener katılmadı

Altılı Masa'nın CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını ilan etmesinin ardından beş lider akşam yemeğinde bir araya geldi. Kılıçdaroğlu'nun adaylığına başından beri karşı olan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener akşam yemeğine katılmadı.

21:49 . 6/03/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener.

Toplantıları bir araya gelip yemek yiyip dağılmaktan öteye geçemeyen Altılı Masa'da cumhurbaşkanı adayı düğümü son toplantıda çözüldü. Altılı Masa, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu cumhurbaşkanı adayı olarak seçti.


Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı çıkan ve 12'nci toplantıda masayı deviren İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun cumhurbaşkanı yardımcısı yapılması şartıyla masaya döndü. Ancak adaylık ilanı sırasında yüzünün asık olduğu görüldü.

Akşam yemeğine katılmadı

Adaylık ilanının ardından beş lider akşam yemeğinde bir araya geldi. Morali bozuk olduğu görülen Akşener'in bu yemeğe de katılmadığı öğrenildi.


#Meral Akşener
#Altılı Masa
#Yemek
#Kemal Kılıçdaroğlu
42 dakika önce
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Kılıçdaroğlu'nun adaylık ilanı sonrası düzenlenen yemeğe Akşener katılmadı
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