|
Gündem

Kılıçdaroğlu'nun anketçisi Kulat'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yaranma paylaşımı

CHP anketçisi olarak tanınan MAK Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Kulat, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile çekilen fotoğrafını paylaştı. Erdoğan hakkında övgü dolu sözlere yer veren Kulat, "Hayatının en kolay seçimine hazırlanıyor." dedi. Hatırlanacağı üzere Kulat, cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ilk turda Kemal Kılıçdaroğlu'nun zaferiyle sonuçlanacağını iddia etmiş, seçim öncesinde yaptırdığı anketlerdeki büyük orandaki sapmalarıyla gündem olmuştu.

21:24 . 14/08/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
CHP'nin anketçisi Mehmet Ali Kulat, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile poz paylaştı.

CHP'nin anketçisi Mehmet Ali Kulat, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile poz paylaştı.

Türkiye, 14 ve 28 Mayıs'ta sandık başına giderek milletvekillerini ve cumhurbaşkanını seçti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan karşısında 12'nci seçim yenilgisini tadan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bozgundan anketleri sorumlu tuttu. Geçtiğimiz günlerde katıldığı bir canlı yayında, seçimlerde neden kaybettiklerine ilişkin kendisine yöneltilen soruları cevaplayan CHP lideri, suçu CHP yandaşı anket firmalarına atıp,
"Bütün anket firmaları kazanacağımızı söylüyordu biz de kazanacağımıza inanıyorduk."
dedi.

Bilindiği üzere muhalefete yakınlığıyla bilinen isimlerin sahip olduğu anket şirketleri, Kılıçdaroğlu'nun seçimi ilk turda kazanacağını öne sürmüş, yüzde 10'lara varan sapmalarla kamuoyunu yanılttıkları ortaya çıkmıştı.

Kılıçdaroğlu'nun anketçisi Kulat'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yaranma paylaşımı

Kılıçdaroğlu'nun CHP yandaşı anket firmalarını hedef alması sonrası bugün dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

CHP'nin anketçisi olarak bilinen MAK Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Kulat, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile çekildiği fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı.

Kulat, paylaşımında,
"Çok partili demokrasi tarihimizin en uzun soluklu hükümetlerini inşaa eden ve girdiği her seçimde milletin teveccühüyle 1. olma vasfını kimseye kaptırmayan AK Parti'nin 22. Yaşını Gn. Bşk. ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın şahsında kutlar; başarılar dilerim."
ifadelerini kullandı.
Kulat paylaşımından birkaç saat önce ise şu ifadelere yer vermişti:

"Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan hayatının en zor seçimini KAZANDI şimdi hayatının en kolay seçimine hazırlanıyor. Bu seçimi kolaylaştırma konusunda da MUHALEFET ELİNDEN GELEN KATKIYI sağlıyor. Kazanan iktidar; kazandıran muhalefettir. Asist yapan muhalefet; gol atan belli."

CHP'nin anketçisi Mehmet Ali Kulat anketlerinde ne söylediyse tersi çıkmıştı

CHP yandaşı Mehmet Ali Kulat, 14 Mayıs seçim sonuçlarının netleşmesi sonrası, seçim öncesinde yaptığı analizlerle gündem olmuştu.

Kulat'ın 6,4 oy alacak dediği MHP, 10,1 oy alırken 29,2 oy alacağını ön sürdüğü CHP dört partinin desteğine rağmen ise yüzde 25'lerde kalmıştı.

Kulat, Kılıçdaroğlunun yüzde 50,9 ile ilk turda kazanacağını da iddia etmişti. Seçimlerin ilk turunda Kılıçdaroğlu, Erdoğan’dan 2 milyon 600 bin fark yemişti.

Erdoğan yüzde 49.52, Kılıçdaroğlu yüzde 44.88 oranında oy almıştı.

Seçimlerin ikinci turunda 'Erdoğan kazanacak' dediler

MAK Danışmanlık, 28 Mayıs seçimleri öncesinde ise kararsız seçmenin araştırmaya dâhil edilmediği anket sonucunda, Erdoğan'ın yüzde 52,3, Kılıçdaroğlu'nun ise yüzde 47,7 oy oranında oy alacağını iddia etmişti.


Anketlerde manipülasyon şaibesi: CHP'ye yakın firmalar yanıldı mı yanılttı mı?
Anketlerde manipülasyon şaibesi: CHP'ye yakın firmalar yanıldı mı yanılttı mı?

Cumhurbaşkanlığı seçimlere ikinci tura kaldı, halk 28 Mayıs’ta yeniden sandığa gidecek ancak birinci tur öncesi yayınlanan bazı anketlerin sonuçları gündemdeki yerini koruyor. Özellikle de CHP’yi öne çıkaran ve Kemal Kılıçdaroğlu’nu ilk turda kazanıyor gösteren KONDA, Metropoll ve ORC şirketlerinin neden yanıldıkları merak konusu. Geçmiş seçimlerdeki doğru tahminleri ile güven kazanan bu şirketlerin CHP adına manipülasyon yaptıkları iddiaları da var. Diğer yandan GENAR, Areda, Optimar, SONAR ve Argetus firmaları ise sandıktan çıkan sonuçlara çok yakın anketler yayınladılar. Ortaya çıkan ve hata payının çok üstünle olan farkın nedenlerini uzmanlara sorduk. Siyaset Bilimci Dr. Murat Yılmaz’a göre, Kılıçdaroğlu’nun kazanacağını ilan eden anket firmaları yanılmadı bilerek çarpıttı. Siyasal İletişimci Ferhat Murat ise yanılan şirketlerin kaybedeni önde gösterip seçmeni kazanana yönlendirmeyi amaçladıklarını söyledi.

#Mehmet Ali Kulat
#CHP
#Anket
#Seçim
#Recep Tayyip Erdoğan
#Kemal Kılıçdaroğlu
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Kök maaşım ne kadar, en düşük emekli maaşı kaç lira?