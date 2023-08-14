CHP'nin anketçisi Mehmet Ali Kulat, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile poz paylaştı.
Bilindiği üzere muhalefete yakınlığıyla bilinen isimlerin sahip olduğu anket şirketleri, Kılıçdaroğlu'nun seçimi ilk turda kazanacağını öne sürmüş, yüzde 10'lara varan sapmalarla kamuoyunu yanılttıkları ortaya çıkmıştı.
Kılıçdaroğlu'nun anketçisi Kulat'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yaranma paylaşımı
Kılıçdaroğlu'nun CHP yandaşı anket firmalarını hedef alması sonrası bugün dikkat çeken bir gelişme yaşandı.
CHP'nin anketçisi olarak bilinen MAK Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Kulat, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile çekildiği fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı.
"Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan hayatının en zor seçimini KAZANDI şimdi hayatının en kolay seçimine hazırlanıyor. Bu seçimi kolaylaştırma konusunda da MUHALEFET ELİNDEN GELEN KATKIYI sağlıyor. Kazanan iktidar; kazandıran muhalefettir. Asist yapan muhalefet; gol atan belli."
CHP'nin anketçisi Mehmet Ali Kulat anketlerinde ne söylediyse tersi çıkmıştı
CHP yandaşı Mehmet Ali Kulat, 14 Mayıs seçim sonuçlarının netleşmesi sonrası, seçim öncesinde yaptığı analizlerle gündem olmuştu.
Kulat'ın 6,4 oy alacak dediği MHP, 10,1 oy alırken 29,2 oy alacağını ön sürdüğü CHP dört partinin desteğine rağmen ise yüzde 25'lerde kalmıştı.
Kulat, Kılıçdaroğlunun yüzde 50,9 ile ilk turda kazanacağını da iddia etmişti. Seçimlerin ilk turunda Kılıçdaroğlu, Erdoğan’dan 2 milyon 600 bin fark yemişti.
Erdoğan yüzde 49.52, Kılıçdaroğlu yüzde 44.88 oranında oy almıştı.
Seçimlerin ikinci turunda 'Erdoğan kazanacak' dediler
MAK Danışmanlık, 28 Mayıs seçimleri öncesinde ise kararsız seçmenin araştırmaya dâhil edilmediği anket sonucunda, Erdoğan'ın yüzde 52,3, Kılıçdaroğlu'nun ise yüzde 47,7 oy oranında oy alacağını iddia etmişti.