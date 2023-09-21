Kılıçdaroğlu'nun 'Atatürk'e hakaret eden Kuveytli' iddialarına yalanlama: Zanlının Türk pasaportu yok

"Örneğin Kuveytli bir kişi, Atatürk’e yönelik hakaretlerini sürdürmektedir. Ve üstelik bu kişinin, Türkiye Cumhuriyeti pasaportuna sahip olduğu iddia edilmektedir. Öncelikle bu iddia, ilgili makamlarca derhal açıklığa kavuşturulmalıdır.