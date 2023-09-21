Kılıçdaroğlu'nun 'Atatürk'e hakaret eden Kuveytli' iddialarına yalanlama: Zanlının Türk pasaportu yok

CHP lideri Kılıçdaroğlu, Atatürk'e hakaret eden Kuveytli zanlının 'Türk pasaportuna sahip olduğu' iddialarını yaydı.
Sosyal medyada "Abdulaziz Ramih" adını kullanan Kuveytli sözde yazar, Türkiye Cumhuriyeti pasaportuna ve Cumhuriyet'in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e alenen hakaret içeren sosyal medya paylaşımlarında bulundu.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Abdülaziz E. Alhajri isimli zanlı hakkında suç duyurusunda bulunulduğunu bildirdi. Bakan Yerlikaya, Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Başkanlığının koordinesinde, İstihbarat Başkanlığının desteğiyle, "Abdulaziz Ramih" adını kullanan "sözde yazar"ın Türkiye Cumhuriyeti pasaportuna ve Cumhuriyet'in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e alenen hakarette bulunan çok sayıda paylaşım yaptığının belirlendiğini kaydetti.
Kılıçdaroğlu'ndan 'Türk vatandaşı' paylaşımı
Kuveytli zanlının Türk pasaportu yok
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, CHP liderinin söz konusu iddialarını yalanladı.