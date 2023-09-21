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Kılıçdaroğlu'nun 'Atatürk'e hakaret eden Kuveytli' iddialarına yalanlama: Zanlının Türk pasaportu yok

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya üzerinden Türkiye Cumhuriyeti pasaportuna ve Cumhuriyet'in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e alenen hakaret içeren paylaşımlarda bulunan Kuveytli şahsın 'Türk pasaportuna sahip olduğu' iddiasını dile getirdi. Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, CHP liderinin söz konusu iddialarını yalanlayarak, "Atatürk'e alenen hakarette bulunan Abdülaziz E. Alhajri isimli şahsın Türkiye Cumhuriyeti pasaportu bulunmamaktadır" açıklamasında bulundu.

Hüseyin Berk
19:02 . 21/09/2023 Perşembe
Yeni Şafak
CHP lideri Kılıçdaroğlu, Atatürk'e hakaret eden Kuveytli zanlının 'Türk pasaportuna sahip olduğu' iddialarını yaydı.

CHP lideri Kılıçdaroğlu, Atatürk'e hakaret eden Kuveytli zanlının 'Türk pasaportuna sahip olduğu' iddialarını yaydı.

Sosyal medyada "Abdulaziz Ramih" adını kullanan Kuveytli sözde yazar, Türkiye Cumhuriyeti pasaportuna ve Cumhuriyet'in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e alenen hakaret içeren sosyal medya paylaşımlarında bulundu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Abdülaziz E. Alhajri isimli zanlı hakkında suç duyurusunda bulunulduğunu bildirdi. Bakan Yerlikaya, Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Başkanlığının koordinesinde, İstihbarat Başkanlığının desteğiyle, "Abdulaziz Ramih" adını kullanan "sözde yazar"ın Türkiye Cumhuriyeti pasaportuna ve Cumhuriyet'in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e alenen hakarette bulunan çok sayıda paylaşım yaptığının belirlendiğini kaydetti.

Konuya ilişkin X hesabından açıklama yapan Bakan Yerlikaya,
"Şahsın, Atatürk'e hakarette bulunmak suçundan gözaltına alınan A.E.S'ye sosyal medya hesabından destek veren paylaşımları da tespit edilmiştir. Şahsın kimliği tespit edilmiş gerçek adının Abdülaziz E. Alhajri olduğu ve Kuveyt'te yaşadığı belirlenmiştir. Bu şahıs hakkında suç duyurusunda bulunulmuştur. Konu hassasiyetle takip edilmektedir."
dedi.

Kılıçdaroğlu'ndan 'Türk vatandaşı' paylaşımı

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan zanlının Türk pasaportuna sahip olduğunun iddia edildiğini söyleyip,
"Örneğin Kuveytli bir kişi, Atatürk’e yönelik hakaretlerini sürdürmektedir. Ve üstelik bu kişinin, Türkiye Cumhuriyeti pasaportuna sahip olduğu iddia edilmektedir. Öncelikle bu iddia, ilgili makamlarca derhal açıklığa kavuşturulmalıdır.
" paylaşımını yaptı.

Kuveytli zanlının Türk pasaportu yok

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, CHP liderinin söz konusu iddialarını yalanladı.

Konuya ilişkin yapılan açıklamada, "
Bazı sosyal medya hesapları tarafından paylaşılan “Atatürk’e hakaret eden kişi Türkiye Cumhuriyeti pasaportuna sahip” iddiası doğru değildir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e alenen hakarette bulunan Abdülaziz E. Alhajri isimli şahsın Türkiye Cumhuriyeti pasaportu bulunmamaktadır.
" denildi.


#Kemal Kılıçdaroğlu
#Mustafa Kemal Atatürk
#Dezenformasyonla Mücadele Merkezi
#CHP
#Kuveyt
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