Kılıçdaroğlu'nun avukatı CHP'den istifa etti

Memleket Hareketi partileşme çalışmalarını sürdürürken, CHP'den Memleket Hareketi'ne katılmak için istifalar yaşanmaya devam ediyor.

Daha önce milletvekilleri Mehmet Ali Çelebi, Hüseyin Avni Aksoy ve Özcan Özel, CHP'den istifa ederek Muharrem İnce'nin kuracağı yeni partide yer alacaklarını açıklamıştı.

Kılıçdaroğlu'nun avukatı da partiden ayrıldı

Dün de CHP Parti Meclisi üyesi Gaye Usluer "Barış, özgürlük, adalet, demokrasi mücadelesine vazgeçmeden devam edeceğim" diyerek istifasını duyurmuştu.

Bu gelişmelerin ardından CHP tüzel kişiliğinin ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatlığını yapan Mustafa Kemal Çiçek, partiden ayrıldığını duyurdu.

"Tahammül edilemez ilişkiler"

Çiçek, istifa açıklamasında, "Büyük idealler ile parti bünyesinde bulunduğum 10 yıllık zaman diliminde, yıllar içerisinde artarak oluşan hususlar neticesinde, yaşanan ve yaşanacağı karine olarak malum olan, tahammül edilemez ilişkiler nedeni ile büyük Atatürk'ün partisi değil, sadece Atatürk’ün kurduğu parti haline getirilen CHP üyeliğinden istifa etmiş bulunmaktayım" ifadesini kullandı.

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Akşam gazetesinin haberine göre Çiçek, istifasına ilişkin "Son 3 yılda sorumsuzca harcanan 650 milyonun önemli bir kısmının kimlere, hangi yayın organlarına, anket araştırma şirketlerine verildiğini soramamak siyasi ahlaksızlığın ve vicdansızlığın tam da kendisidir" diyerek 650 milyon TL'nin nereye gittiğinin açıklanmasını istedi.

Mustafa Kemal Çiçek, 2011'den bu yana CHP'nin, Mart 2013 tarihi itibarıyla da CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir kısım hukuk ve ceza dosyalarında vekilliğini yaptı.

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