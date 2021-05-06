Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Gündem Kılıçdaroğlunun avukatı CHPden istifa etti
POLİTİKA

Kılıçdaroğlu'nun avukatı CHP'den istifa etti

Muharrem İnce'nin Memleket Hareketi'ni partileştirme kararı sonrası CHP'den istifalar sürüyor. CHP'nin ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatlığı yapan Mustafa Kemal Çiçek, partiden istifa ettiğini açıkladı. Çiçek, istifasına ilişkin mesajında "Atatürk'ün partisi değil, sadece Atatürk’ün kurduğu parti haline getirilen CHP üyeliğinden istifa etmiş bulunmaktayım" diyerek eleştiride bulundu.

Haber Merkezi AA
Kılıçdaroğlunun avukatı CHPden istifa etti
Mustafa Kemal Çiçek

Memleket Hareketi partileşme çalışmalarını sürdürürken, CHP'den Memleket Hareketi'ne katılmak için istifalar yaşanmaya devam ediyor.

Daha önce milletvekilleri Mehmet Ali Çelebi, Hüseyin Avni Aksoy ve Özcan Özel, CHP'den istifa ederek Muharrem İnce'nin kuracağı yeni partide yer alacaklarını açıklamıştı.

Kılıçdaroğlu'nun avukatı da partiden ayrıldı

Dün de CHP Parti Meclisi üyesi Gaye Usluer "Barış, özgürlük, adalet, demokrasi mücadelesine vazgeçmeden devam edeceğim" diyerek istifasını duyurmuştu.

Bu gelişmelerin ardından CHP tüzel kişiliğinin ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatlığını yapan Mustafa Kemal Çiçek, partiden ayrıldığını duyurdu.

"Tahammül edilemez ilişkiler"

Çiçek, istifa açıklamasında, "Büyük idealler ile parti bünyesinde bulunduğum 10 yıllık zaman diliminde, yıllar içerisinde artarak oluşan hususlar neticesinde, yaşanan ve yaşanacağı karine olarak malum olan, tahammül edilemez ilişkiler nedeni ile büyük Atatürk'ün partisi değil, sadece Atatürk’ün kurduğu parti haline getirilen CHP üyeliğinden istifa etmiş bulunmaktayım" ifadesini kullandı.

Akşam gazetesinin haberine göre Çiçek, istifasına ilişkin "Son 3 yılda sorumsuzca harcanan 650 milyonun önemli bir kısmının kimlere, hangi yayın organlarına, anket araştırma şirketlerine verildiğini soramamak siyasi ahlaksızlığın ve vicdansızlığın tam da kendisidir" diyerek 650 milyon TL'nin nereye gittiğinin açıklanmasını istedi.

  • Mustafa Kemal Çiçek, 2011'den bu yana CHP'nin, Mart 2013 tarihi itibarıyla da CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir kısım hukuk ve ceza dosyalarında vekilliğini yaptı.

İnce için oy toplayan CHP'li Usluer partisinden istifa etti
GÜNDEM
İnce için oy toplayan CHP'li Usluer partisinden istifa etti

CHP'de İnce depremi: Üç vekil istifa etti
GÜNDEM
CHP'de İnce depremi: Üç vekil istifa etti

CHP'li Ateş, Mengü ve Karaman'dan CHP yönetimine eleştiri: Terör örgütüne övgü dizenlerin kendilerine yer bulmaları hiçbir koşul altında kabul edilemez
GÜNDEM
CHP'li Ateş, Mengü ve Karaman'dan CHP yönetimine eleştiri: Terör örgütüne övgü dizenlerin kendilerine yer bulmaları hiçbir koşul altında kabul edilemez
Abone Ol Google News
Uydudan bile gözüküyor

Uydudan bile gözüküyor

​Marmara Denizi'ni deniz salyaları kapladı.
Hepsi farklı renkte

Hepsi farklı renkte

Sivas'taki bu gölleri görenler hayran kalıyor.
CHPden istifa eden avukat Mustafa Çiçek Kılıçdaroğluna milyonlarca liranın hesabını sordu: Sorumsuzca harcanan 650 milyon nerede?

​Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay yanıtladı.

İl Sağlık Müdürü'nden vatandaşlara önemli uyarı.

​Merakla beklenen karar açıklandı

Bakan Çavuşoğlu: Bu yıl daha olumlu bir turizm ortamı olacak
Kıraat ilminin Hızır'ı

Kıraat ilminin Hızır'ı

Merhamet abidesi Mehmet Rüştü Aşıkkutlu.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.