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Gündem Kılıçdaroğlunun avukatının sözlerine CHPli Altaydan yanıt Karalamaların sana bir şey kazandırmaz
POLİTİKA

Kılıçdaroğlu'nun avukatının sözlerine CHP'li Altay'dan yanıt: Karalamaların sana bir şey kazandırmaz

CHP’nin ve Kemal Kılıçdaroğlu’nun avukatı Mustafa Kemal Çiçek’in partiden istifa ederken söylediği “650 milyonun hangi medyaya kimlere gittiğini sormamak ahlaksızlıktır” sözlerine CHP Grup Başkanvekili Engin Altay’dan yanıt geldi. Altay, 650 milyon iddiasıyla ilgili bir şey demeden Çiçek’i partiyi karalamakla suçlayıp “Yıllarca içinde bulundukları partiyi karalamak onlara bir şey kazandırmaz” dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Kılıçdaroğlunun avukatının sözlerine CHPli Altaydan yanıt: Karalamaların sana bir şey kazandırmaz
Engin Altay

CHP tüzel kişiliğinin ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatlığını yapan Mustafa Kemal Çiçek, parti üyeliği ve görevlerinden istifa etmişti.

"650 milyon nerede?"

Çiçek, istifa ederken harcanan milyonlarca liranın hesabını CHP yönetimine sorarak "Son 3 yılda sorumsuzca harcanan 650 milyonun önemli bir kısmının kimlere, hangi yayın organlarına, anket-araştırma şirketlerine verildiğini soramamak siyasi ahlaksızlığın ve vicdansızlığın tam da kendisidir" demişti.

Mustafa Çiçek
Mustafa Çiçek

"CHP'yi karalıyorsunuz" tepkisi

Bu sözlere CHP Grup Başkanvekili Engin Altay’dan cevap geldi. Basın toplantısı düzenleyen Altay, Çiçek’in sözlerinin hatırlatılması üzerine “Partiden istifa ederken, yıllarca içinde bulundukları partiyi karalamak onlara bir şey kazandırmaz. Kişisel siyasi ikbal kaygı ve beklentiyle istifa edenlerin CHP’yi karalaması yakışı kalmaz” dedi.

Kılıçdaroğlu'nun avukatı CHP'den istifa etti
GÜNDEM
Kılıçdaroğlu'nun avukatı CHP'den istifa etti

CHP'den istifa eden avukat Mustafa Çiçek Kılıçdaroğlu'na milyonlarca liranın hesabını sordu: Sorumsuzca harcanan 650 milyon nerede?
GÜNDEM
CHP'den istifa eden avukat Mustafa Çiçek Kılıçdaroğlu'na milyonlarca liranın hesabını sordu: Sorumsuzca harcanan 650 milyon nerede?
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