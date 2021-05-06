Kılıçdaroğlu'nun avukatının sözlerine CHP'li Altay'dan yanıt: Karalamaların sana bir şey kazandırmaz

CHP tüzel kişiliğinin ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatlığını yapan Mustafa Kemal Çiçek, parti üyeliği ve görevlerinden istifa etmişti.
"650 milyon nerede?"
Çiçek, istifa ederken harcanan milyonlarca liranın hesabını CHP yönetimine sorarak "Son 3 yılda sorumsuzca harcanan 650 milyonun önemli bir kısmının kimlere, hangi yayın organlarına, anket-araştırma şirketlerine verildiğini soramamak siyasi ahlaksızlığın ve vicdansızlığın tam da kendisidir" demişti.
"CHP'yi karalıyorsunuz" tepkisi
Bu sözlere CHP Grup Başkanvekili Engin Altay’dan cevap geldi. Basın toplantısı düzenleyen Altay, Çiçek’in sözlerinin hatırlatılması üzerine “Partiden istifa ederken, yıllarca içinde bulundukları partiyi karalamak onlara bir şey kazandırmaz. Kişisel siyasi ikbal kaygı ve beklentiyle istifa edenlerin CHP’yi karalaması yakışı kalmaz” dedi.