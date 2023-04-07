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Kılıçdaroğlu'nun bir yalanı daha çürüdü: Samsat'daki konutlar bir yıl içinde tamamlandı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Yedili Masa'nın zoraki cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Samsat'ta deprem konutlarının yedi yıldır tamamlanmadığı yönündeki iddialarına, "Vatandaşlarımız o konutlarda altı yıldır yaşıyorlar." ifadeleriyle yanıt verdi. Yapımı bir yılda tamamlanan Samsat'taki deprem konutlarındaki yaşam da objektiflere yansıdı.

16:52 . 7/04/2023 Cuma
Diğer
Kemal Kılıçdaroğlu

Kemal Kılıçdaroğlu

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı ve Yedili Masa'nın Cumhurbaşkanı adayı
Kemal Kılıçdaroğlu
, seçim çalışmalarını sürdürüyor.

14 Mayıs'a sayılı günler kala sosyal medyada ve televizyon programlarında demeçler vermeye devam ediyor.

Geçtiğimiz günlerde Habertürk canlı yayınına katılarak soruları yanıtlayan Kılıçdaroğlu, burada yaptığı açıklamalarda deprem konutlarını hedef aldı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından konutların 1 yıl içerisinde tamamlanacağına inanmadığını belirten Kılıçdaroğlu, Adıyaman Samsat’ta 2017’de yaşanan depreme değindi.

"Niye yapmadınız 7 yıl geçti?"

Depremzedelere verilen konut sözünün tutulmadığını ve vatandaşların yedi yıldır çadırda yaşadıklarını iddia eden Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri kullandı:

7 yıl önce deprem oldu Samsat'ta. Orada da dediler 1 yıl sonra teslim edeceğiz diye. Niye yapmadınız 7 yıl geçti.

"Vatandaşlarımız o konutlarda 6 yıldır yaşıyor"

Gerçekler ise çok geçmeden bir kez daha ortaya serildi.

Konuya ilişkin cevap ise Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'dan geldi.

'Az Önce Konuştum' programına katılan Bakan Kurum, şöyle konuştu:

  • 7 yıl önce Samsat'ta bir deprem oldu. Deprem sonrasında 360 tane ağır hasarlı bina tespiti yapıldı ve 1 yıl içerisinde vatandaşlarımıza teslim edildi. Orada da üstünde konutu, altında ahırıyla birlikte vatandaşlarımız o konutlarda 6 yıldır yaşıyorlar. Kılıçdaroğlu ile ya aynı Samsat'tan bahsetmiyoruz ya da kendisi gidip orayı görmüş değil.

2018'de yapımına başlandı

Samsat’ta 2017’de 5.5, 2018’de ise 5.1 büyüklüğünde meydana gelen 2 farklı depremin ardından afetzedeler için, yeni konutların yapımı için tuşa hızlıca basıldı.

Tüm afetlerde de olduğu gibi, Samsat deprem konutlarının yapımına 18 Nisan 2018’de başlandı ve 22 Aralık 2018 yılında bitti.

403 konut, hak sahibi olan depremzedelere teslim edildi.



#Samsat
#Kılıçdaroğlu
#deprem
#konut
#murat kurum
2 gün önce
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