Kılıçdaroğlu'nun bir yalanı daha çürüdü: Samsat'daki konutlar bir yıl içinde tamamlandı

7 yıl önce Samsat'ta bir deprem oldu. Deprem sonrasında 360 tane ağır hasarlı bina tespiti yapıldı ve 1 yıl içerisinde vatandaşlarımıza teslim edildi. Orada da üstünde konutu, altında ahırıyla birlikte vatandaşlarımız o konutlarda 6 yıldır yaşıyorlar. Kılıçdaroğlu ile ya aynı Samsat'tan bahsetmiyoruz ya da kendisi gidip orayı görmüş değil.