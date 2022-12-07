Kılıçdaroğlu'nun bütçe konuşmasına siyaset bilimci Yalçın tepki gösterdi: Temel bilgiler konusunda bile bilgisiz

Siyaset Bilimci Prof. Dr. Hasan Basri Yalçın CNNTürk'de katıldığı programda Kılıçdaroğlu'nun bütçe görüşmelerinde 'gazi Meclis' ifadelerini eleştirmesine tepki gösterdi. Yalçın, Kılıçdaroğlu'nun bilgisiz olduğunu belirttiği konuşmasında, "Hadi bilmiyorsunuz hadi akıl da yürütemiyorsunuz en azından haddinizi bilin." ifadelerini kullandı.

'CÜRETKAR VE KÖTÜ BİR DİL'

Yalçın, Kılıçdaroğlu'nun sözlerine ilişkin, "Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu anlattığı hikayenin hakikaten tek tek birçok yerini düzeltmeye çalışsak sabaha kadar uğraşmamız lazım. Birincisi Kemal Bey galiba Kurtuluş Savaşı gibi en temel bilgiler konusunda bile bilgisiz. Hani cahil demeyelim hakarete girer ama hadi bilmiyorsunuz hadi akıl da yürütemiyorsunuz en azından haddinizi bilin. Gazilik, Meclis ve benzeri kavramlar Türkiye Cumhuriyeti'nin en kutsal kavramları hakkında konuşurken az biraz dikkat edersiniz. 'Geçin o ayakları bırakalım o ayakları' gibi böyle son derece ne diyeyim, cüretkar ve kötü bir dili kullanmazsınız. Bu milletin bağrından çıkmış Meclis, gazilik unvanına sahiptir. Gazilik sadece Türkiye Cumhuriyeti tarihini ilgilendiren bir durum da değildir. Azıcık Türk İslam geleneğine azıcık biraz bakmış olan insanlar gazilik kavramının bir devlet kuruluşunda ve devam ettirilmesinde çok özel bir yere sahip olduğunu anlar bilir. Kemal Kılıçdaroğlu diyor ya işte 'Cumhurbaşkanı olacak kimsenin devleti tanıması gerekir' falan. Eğer Türk devlet geleneğine dair eğer Türk devlet aklına dair ufacık bir fikriniz varsa gazilik kavramının yanında 'bırakın o ayakları' gibi konuşamazsınız. Gazilik Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kuruluşunun da temellerinde vardır" dedi.