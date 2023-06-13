Kılıçdaroğlu'nun canlı yayınında toplanan CHP'liler istifası için adeta yalvardı: Lütfen koltuğu bırak

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu seçim yenilgisinin ardından ilk grup toplantısını gerçekleştirdi.
Seçim yenilgisinin ardından ilk grup toplantısını gerçekleştiren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Gemiyi limana sağlam götürmek kaptanın görevidir. Gemiyi limana sağlam götüreceğimi herkes bilsin." açıklamasıyla istifa etmeyeceğinin mesajını verdi.
Kılıçdaroğlu'nun grup toplantısı CHP'nin resmi Twitter hesabından da canlı olarak yayımlandı. Yayının altında toplanan CHP'liler, Kılıçdaroğlu'nun istifa etmesi yönünde çağrılarda bulundu.
'Lütfen artık koltuğu bırakın'
Yayının altında "İstifa" haricinde bir paylaşım neredeyse yokken, yapılan "Seçimden önce 'Son meclis konuşmam' dediniz beraber duygulandık, ağladık. Seçime büyük umutlarla girdik ve kaybettik, lütfen artık koltuğu bırakın." yorumu dikkat çekti.
İşte yapılan yorumlardan bazıları: