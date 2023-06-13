Kılıçdaroğlu'nun canlı yayınında toplanan CHP'liler istifası için adeta yalvardı: Lütfen koltuğu bırak

Seçim yenilgisinin ardından ilk grup toplantısını gerçekleştiren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Gemiyi limana sağlam götürmek kaptanın görevidir. Gemiyi limana sağlam götüreceğimi herkes bilsin." açıklamasıyla istifa etmeyeceğinin mesajını verdi.

Kılıçdaroğlu'nun grup toplantısı CHP'nin resmi Twitter hesabından da canlı olarak yayımlandı. Yayının altında toplanan CHP'liler, Kılıçdaroğlu'nun istifa etmesi yönünde çağrılarda bulundu.