Kılıçdaroğlu'nun deprem bölgesine özel jetle gittiği ortaya çıktı

Eski CHP Milletvekili Yıldıray Sapan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına tepki gösterdi. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda sert ifadeler kullanan Sapan, Kılıçdaroğlu'nun FETÖ ve PKK seviciliği yaptığını, depremzedeler yerine adaylığını öncelediğini ve ihale hırsızlarını Meclis'e soktuğunu söyledi. "Kılıçdaroğlu mu hak, hukuk, adalet getirecek?" diye soran Sapan, "Madem dürüstsün, depremde yıkılan yapıların çoğunun müsebbibinin CHP'li belediyeler olduğunu söyle" dedi.