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Gündem

Kılıçdaroğlu'nun deprem bölgesine özel jetle gittiği ortaya çıktı

AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Ahmet Akay, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile tokalaştığı anların gündem olmasının ardından açıklamada bulundu. Akay, söz konusu fotoğrafın tarifeli uçağa ilerlediği sırada özel jete giden CHP heyetiyle karşılaşması üzerine çekildiğini aktardı. Öte yandan CHP lideri ve Altılı Masa'nın cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz gün çadırda konakladığı görüntüleri paylaşmıştı.

10:08 . 12/03/2023 الأحد
Yeni Şafak
Kılıçdaroğlu önceki gün çadırda görüntü vermişti.

Kılıçdaroğlu önceki gün çadırda görüntü vermişti.

AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Ahmet Akay’ın Şanlıurfa GAP Havalimanı’nda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Şanlıurfa Milletvekili Aziz Aydınlık, CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal ve CHP Karaköprü İlçe Başkanı Rıdvan Çoban’la aynı karede görülmesi sosyal medyada gündem oldu.

"Kılıçdaroğlu özel jete giderken karşılaştık"

Akay, Kılıçdaroğlu ile çekilen fotoğrafın medyaya yansımasının ardından açıklamada bulundu. Ahmet Akay, söz konusu fotoğrafın tarifeli uçağa ilerlediği sırada özel jete giden CHP heyetiyle karşılaşması üzerine çekildiğini aktardı.

Akay, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Elazığ’dan geldiği Şanlıurfa’da havalimanında tesadüf eseri karşılaştıklarını ve selamlaştıklarını kaydetti.

Önceki gün çadırda görüntü verdi

Öte yandan CHP lideri ve Altılı Masa'nın cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz gün çadırda konakladığı görüntüleri paylaşmıştı. FOX TV canlı yayınına konuk olan Kılıçdaroğlu, burada da çadırda görüntü vermişti.




#Kemal Kılıçdaroğlu
#Ahmet Akay
#CHP
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Kılıçdaroğlu'nun deprem bölgesine özel jetle gittiği ortaya çıktı
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