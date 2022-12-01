Gündem Kılıçdaroğlunun ekonomi danışmanlarının Ermeni soykırımını ve insan nüfusunun azaltılması gerektiğini savunduğu ortaya çıktı
POLİTİKA

Kılıçdaroğlu'nun ekonomi danışmanlarının Ermeni soykırımını ve insan nüfusunun azaltılması gerektiğini savunduğu ortaya çıktı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, insan nüfusunun azaltılması gerektiğini söyleyen ABD'li yazar ve ekonomist Jeremy Rifkin ile Ermeni soykırımını savunan ekonomist Daron Acemoğlu'nun ekonomi kadrosunda yer alacağını belirtti. Acemoğlu 2014 yılında İnkilap tarihi kitaplarından Ermenilerin Anadolu'da Türkler'e yaptığı katliamları anlatan konuların çıkarılması için imza toplamıştı. Aynı zamanda FETÖ'nün medya yapılanmasına yapılan operasyonlara karşı çıktığı için FETÖ elebaşı Gülen'de Acemoğlu için teşekkür mesajı yayınlamıştı.

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Emre Ün Yeni Şafak
Kılıçdaroğlunun ekonomi danışmanlarının Ermeni soykırımını ve insan nüfusunun azaltılması gerektiğini savunduğu ortaya çıktı
Kemal Kılıçdaroğlu

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun 3 Aralık'ta açıklayacağı ekonomi kadrosunun isimleri ortaya çıkmaya başladı. Yurt dışından getireceği isimler arasında Ermeni lobisine destek veren Daron Acemoğlu ile dünya nüfusunun azaltılması gerektiğini söyleyen Jeremy Rifkin yer alıyor.

FETÖ ELEBAŞINDAN ÖZEL TEŞEKKÜR

15 Temmuz darbe girişimi öncesinde FETÖ’nün medya yapılanmasına karşı düzenlenen operasyonlara karşı bildiri yayınlayarak terör örgütüne destek olan Acemoğlu için FETÖ elebaşı Fetullah Gülen de teşekkür mesajı yayınlamıştı. Daron Acemoğlu’na teşekkür mesajında FETÖ, “Ahmet Altan, Ali Bulaç, Nilüfer Göle, Ahmet Ümit, Ferhat Kentel, Daron Acemoğlu, Hasan Cemal, Doğan Akın, Cengiz Çandar gibi cesur isimlerin duruşu, hem umut hem de istikameti şaşıranlar için deniz feneriydi." ifadelerini kullandı.

DANIŞMANLIK VERDİĞİ ÜLKELER KRİZLERE SÜRÜKLENDİ

Rifkin'in Almanya eski Başbakanı Angela Merkel'in danışmanlığının yanı sıra iş kariyerinde başka ülkeler de bulunuyor. Almanya'dan sonra İspanya'ya da ekonomik danışmanlık yapan Rifkin, sırasıyla Portekiz Başbakanı Jose Socrates ve Slovenya Başbakanı Janez Jansa’ya ekonomi danışmanlığında bulundu.

Ancak Rifkin'in danışmanlığı sırasında Portekiz ve İspanya, atılan adımlarla ekonomik krizlere sürüklendi. Bu krizlerden Rifkin sorumlu tutuldu.

'İNSAN NÜFUSUNU AZALTMALIYIZ'

Nesnelerin interneti ve işbirliği çağı adlı kitabında Jeremy Rifkin, "İnsan nüfusuyla gezegenimizin biyolojik kapasitesini uyumlu hale getirmek ve kıtlıktan bolluğa doğru bir sıçrama yapmak için, zenginle yoksul arasındaki ekolojik ayak izinde yaşanan büyük orantısızlığı ortadan kaldırmalı, bunu yaparken de insan nüfusunu azaltmalıyız" ifadelerini kullandı.

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