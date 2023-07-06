Kılıçdaroğlu'nun eleştirildiği tweeti CHP Medya Whatsapp grubunda paylaşan İlayda Koçoğlu görevinden oldu

"CHP gençlik örgütlerimizde partimize danışmanlık yapacak, hatta partimizin her kademesine yönetici olacak, bu işi de gayet iyi yapacak kadrolar var. Ne mutlu ki o kadrolar aşırı sağ akımlara karşı mücadelenin bu dönemde ne kadar hayati olduğunun da farkındalar, fakat ne yazık ki hak ettiklerini partimizde henüz alamadılar. Ben o arkadaşlarımla gurur duyuyorum."