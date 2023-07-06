Kılıçdaroğlu'nun eleştirildiği tweeti CHP Medya Whatsapp grubunda paylaşan İlayda Koçoğlu görevinden oldu

CHP İzmir Milletvekili Gökçe Gökçen'in Kılıçdaroğlu'nu eleştirdiği tweeti paylaşan İlayda Koçoğlu, grup yöneticiliğinden atıldı.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz günlerde Zafer Partisi’nin gençlik hareketi olarak bilinen Ayyıldız Hareketi’nin kurucusu Gökşen Anıl Ulukuş'u danışmanı olarak atamıştı.
CHP'li Gökçen Kılıçdaroğlu'nun atama kararını eleştirdi
Kılıçdaroğlu'nun atama kararı bazı partililerin tepkisine yol açtı. Twitter'dan paylaşımda bulunarak Kılıçdaroğlu'nu eleştiren CHP İzmir Milletvekili Gökçe Gökçen şu ifadeleri kullandı:
CHP Medya Whatsapp grubunun kurucusu tweeti paylaşınca görevinden oldu
Gökçen'in bu tweetini partiyi izleyen gazetecilerin Whatsapp grubuna atan CHP’li İlayda Çağla Koçoğlu grup yöneticiliğinden çıkarıldı.
Gazeteci Nevşin Mengü, durumu şu sözlerle anlattı: