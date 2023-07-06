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Kılıçdaroğlu'nun eleştirildiği tweeti CHP Medya Whatsapp grubunda paylaşan İlayda Koçoğlu görevinden oldu

CHP İzmir Milletvekili Gökçe Gökçen, yaptığı paylaşımda Kılıçdaroğlu'nun eski Zafer Partili Gökşen Anıl Ulukuş'u danışmanı olarak atamasına eleştirilerde bulundu. Gökçen'in bu paylaşımını CHP Medya Whatsapp grubunda paylaşan CHP'li İlayda Koçoğlu, görevinden oldu. Koçoğlu, genel merkez danışmanlarından biri tarafından grup yöneticiliğinden çıkarıldı.

17:13 . 6/07/2023 Perşembe
Yeni Şafak
CHP İzmir Milletvekili Gökçe Gökçen'in Kılıçdaroğlu'nu eleştirdiği tweeti paylaşan İlayda Koçoğlu, grup yöneticiliğinden atıldı.

CHP İzmir Milletvekili Gökçe Gökçen'in Kılıçdaroğlu'nu eleştirdiği tweeti paylaşan İlayda Koçoğlu, grup yöneticiliğinden atıldı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz günlerde Zafer Partisi’nin gençlik hareketi olarak bilinen Ayyıldız Hareketi’nin kurucusu Gökşen Anıl Ulukuş'u danışmanı olarak atamıştı.

CHP'li Gökçen Kılıçdaroğlu'nun atama kararını eleştirdi

Kılıçdaroğlu'nun atama kararı bazı partililerin tepkisine yol açtı. Twitter'dan paylaşımda bulunarak Kılıçdaroğlu'nu eleştiren CHP İzmir Milletvekili Gökçe Gökçen şu ifadeleri kullandı:

"CHP gençlik örgütlerimizde partimize danışmanlık yapacak, hatta partimizin her kademesine yönetici olacak, bu işi de gayet iyi yapacak kadrolar var. Ne mutlu ki o kadrolar aşırı sağ akımlara karşı mücadelenin bu dönemde ne kadar hayati olduğunun da farkındalar, fakat ne yazık ki hak ettiklerini partimizde henüz alamadılar. Ben o arkadaşlarımla gurur duyuyorum."

CHP Medya Whatsapp grubunun kurucusu tweeti paylaşınca görevinden oldu

Gökçen'in bu tweetini partiyi izleyen gazetecilerin Whatsapp grubuna atan CHP’li İlayda Çağla Koçoğlu grup yöneticiliğinden çıkarıldı.

Gazeteci Nevşin Mengü, durumu şu sözlerle anlattı:

"Basın mensuplarını bilgilendirmek için açılan CHP Medya whatsapp grubunun kurucusu İİayda Koçoğlu, CHP milletvekili Gökçe Gökçen'in bu tweetini paylaştığı için genel merkez danışmanlarından biri tarafından grup yöneticiliğinden çıkarıldı."



#CHP
#İlayda Çağla Koçoğlu
#Gökçe Gökçen
#Kemal Kılıçdaroğlu
38 dakika önce
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