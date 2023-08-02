Kılıçdaroğlu’nun görev süresi doldu

Parti Meclisi’nde dengelerin bıçak sırtı olduğu CHP’de Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu dengeleri kendi lehine çevirmeye yönelik yeni stratejiler üzerinde duruyor. Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz seçimlerde hükümete gelmeleri halinde o dönem MYK’da bulunan Selin Sayek Böke, Onursal Adıgüzel, Muharrem Erkek gibi isimlere bakanlık vaadinde bulunmuştu. Bu isimler bakan olmak için milletvekilliği adaylığına başvurmamıştı. Seçimleri kaybedince söz konusu isimler, ‘değişim’ talebini dile getiren İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun safına geçti.





ZOOM’UN DENGELERİNİ BOZACAK

Edinilen bilgiye göre, Kılıçdaroğlu yerel seçimlerden önce bu isimlere belediye başkanlığı vaadinde bulunarak kendi tarafına çekmeyi planlıyor. Muharrem Erkek başta olmak üzere İmamoğlu’nun Zoom toplantısına katılan CHP’liler Kılıçdaroğlu’nun odağında. PM üyesi isimleri yanına çekmeye çalışan CHP lideri, yaklaşan yerel seçimlerde Zoom ekibindeki dengeleri belediye başkanlığı vaadiyle bozmaya çalışıyor. Muharrem Erkek’e Çanakkale Belediye Başkanlığı, Ali Öztunç’a Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başbakanlığı, İstanbul 1. bölgeden vekil seçilen Onursal Adıgüzel’e de Ataşehir, Adalar ya da Kadıköy gibi CHP’nin güçlü olduğu bir ilçe belediyesi için adaylık teklif edilecek.





TEŞKİLATLARA DA AYNI TAKTİK

CHP’nin kalesi olan İzmir’in Karşıyaka ilçesine de bir dönem partide genel sekterliğe kadar yükselen Selin Sayek Böke’nin aday yapılabileceği, İzmir Büyükşehir Belediyesi için de isminin konuşulduğu ifade ediliyor. Kılıçdaroğlu kendisine muhalif olan bazı il ve ilçe başkanlarını da bu yöntemlerle yanına çekmeyi planlıyor.



