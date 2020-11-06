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Gündem Kılıçdaroğlunun İnce hakkındaki iddiaları sonrası CHP içinde büyük bilmece
POLİTİKA

Kılıçdaroğlu'nun İnce hakkındaki iddiaları sonrası CHP içinde büyük bilmece

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, “Muharrem İnce’ye parti kurması için para veriyorlar” iddiasına İnce, “Kanıtla, yoksa istifa et” cevabını verdi. İkili arasındaki sözlere CHP içinden ilk açıklama Grup Başkanvekili Özgür Özel’den geldi. Özel, “Kılıçdaroğlu’nun bahsettiği kişi Muharrem İnce değil” dedi. Polemik, CHP sözcüsü Faik Öztrak’ın basın toplantısına da taşındı. Konuya ilişkin görüşü sorulan Öztrak, “Özgür Özel, gerekli açıklamaları yaptı. İlave edeceğim bir şey yok” ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Kemal Kılıçdaroğlu
Kemal Kılıçdaroğlu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, katıldığı bir televizyon programında yeni parti kuracağı iddia edilen Muharrem İnce’yi eleştirmişti. CHP’ye operasyon yapıldığını öne süren Kılıçdaroğlu, “İttifakı dağıtmak için, geçmişte ittifak içinde yer alan kişilere ayrı parti kurdurtabilir miyiz diye bir çaba söz konusu” diyerek İnce’ye göndermede bulunmuştu. "Muharrem İnce'yi mi kastediyorsunuz?" sorusu üzerine de Kılıçdaroğlu, "Sadece o değil" cevabını vermişti.

İnce’den CHP liderine: Kanıtla

Eski CHP Milletvekili Muharrem İnce, Kılıçdaroğlu’nun sözlerine sert tepki gösterdi. "Kılıçdaroğlu beceriksiz muhalefetini kapatmak için 'sarayın adamları' diyor. Ne biliyorsanız konuşun, hangi kanıtınız varsa ortaya koy, yoksa istifa et. Atatürk'ün koltuğunda oturan birisi yalan söyleyemez. Sıkıştığı zaman ortaya bir yalan atıyor” ifadelerini kullandı

İnce'den Kılıçdaroğlu'na sert tepki: Sıkıştığı zaman ortaya bir yalan atıyor
GÜNDEM
İnce'den Kılıçdaroğlu'na sert tepki: Sıkıştığı zaman ortaya bir yalan atıyor

CHP Grup Başkanvekili Özel: O kişi İnce değil

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel de, Kılıçdaroğlu ve İnce arasındaki tartışmayla ilişkin yorumunda CHP liderinin kast ettiği kişinin Muharrem İnce olmadığını söyledi.

İnce’den Kılıçdaroğlu’nun ‘operasyon çekiyor’ sözlerine cevap: Kanıtın varsa ortaya koy
GÜNDEM
İnce’den Kılıçdaroğlu’nun ‘operasyon çekiyor’ sözlerine cevap: Kanıtın varsa ortaya koy

CHP Sözcüsü Öztrak: Özgür Özel gerekli açıklamayı yaptı

Kılıçdaroğlu’nun iddialarındaki kişinin kim olduğu büyük merak uyandırırken, konu hakkındaki görüşleri sorulan CHP Sözcüsü Faik Öztrak ise "Özgür Özel, bu konuda gerekli açıklamaları yaptı. Benim bunlara ilave edeceğim herhangi bir şey yok" cevabını verdi.

Kılıçdaroğlu’ndan Sarıgül ve İnce’ye gönderme: Bize operasyon çekiyorlar
GÜNDEM
Kılıçdaroğlu’ndan Sarıgül ve İnce’ye gönderme: Bize operasyon çekiyorlar
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