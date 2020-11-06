Kılıçdaroğlu'nun İnce hakkındaki iddiaları sonrası CHP içinde büyük bilmece

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, katıldığı bir televizyon programında yeni parti kuracağı iddia edilen Muharrem İnce’yi eleştirmişti. CHP’ye operasyon yapıldığını öne süren Kılıçdaroğlu, “İttifakı dağıtmak için, geçmişte ittifak içinde yer alan kişilere ayrı parti kurdurtabilir miyiz diye bir çaba söz konusu” diyerek İnce’ye göndermede bulunmuştu. "Muharrem İnce'yi mi kastediyorsunuz?" sorusu üzerine de Kılıçdaroğlu, "Sadece o değil" cevabını vermişti.

İnce’den CHP liderine: Kanıtla

Eski CHP Milletvekili Muharrem İnce, Kılıçdaroğlu’nun sözlerine sert tepki gösterdi. "Kılıçdaroğlu beceriksiz muhalefetini kapatmak için 'sarayın adamları' diyor. Ne biliyorsanız konuşun, hangi kanıtınız varsa ortaya koy, yoksa istifa et. Atatürk'ün koltuğunda oturan birisi yalan söyleyemez. Sıkıştığı zaman ortaya bir yalan atıyor” ifadelerini kullandı

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GÜNDEM İnce'den Kılıçdaroğlu'na sert tepki: Sıkıştığı zaman ortaya bir yalan atıyor

CHP Grup Başkanvekili Özel: O kişi İnce değil

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel de, Kılıçdaroğlu ve İnce arasındaki tartışmayla ilişkin yorumunda CHP liderinin kast ettiği kişinin Muharrem İnce olmadığını söyledi.

GÜNDEM İnce’den Kılıçdaroğlu’nun ‘operasyon çekiyor’ sözlerine cevap: Kanıtın varsa ortaya koy

CHP Sözcüsü Öztrak: Özgür Özel gerekli açıklamayı yaptı

Kılıçdaroğlu’nun iddialarındaki kişinin kim olduğu büyük merak uyandırırken, konu hakkındaki görüşleri sorulan CHP Sözcüsü Faik Öztrak ise "Özgür Özel, bu konuda gerekli açıklamaları yaptı. Benim bunlara ilave edeceğim herhangi bir şey yok" cevabını verdi.