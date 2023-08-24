Kılıçdaroğlu'nun 'İstanbul'da kamu görevlisiydim' dediği sene Fransa'da görev yaptığı ortaya çıktı

Kılıçdaroğlu'nun İstanbul'da kamu görevlisi olduğunu öne sürdüğü 1982 yılında Fransa'da görev yaptığı ortaya çıktı.
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, CHP Kadın Kolları tarafından parti genel merkezinde düzenlenen "Eşitlik Gelecek" başlıklı toplantıya katıldı.
Seçim hezimetini hazmedemeyen Kılıçdaroğlu, burada yaptığı konuşmada millet iradesini yok sayarak "Seçim, tek başına bir siyasal iktidara meşruiyet kazandırmaz." dedi.
'1982'de İstanbul'da kamu görevlisiydim'
Buna örnek olarak 1982 anayasa referandumunu gösteren Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri kullandı:
1982 yılında Fransa'da görev yapıyordu
Ancak 1982 yılında İstanbul'da kamu görevlisi olduğunu söyleyen Kılıçdaroğlu'nun Fransa'da hesap uzmanı olarak görev yaptığı ortaya çıktı.
CHP'nin internet sitesinde yer alan özgeçmişe göre; Kılıçdaroğlu üniversite mezuniyetinin ardından Maliye Bakanlığı'nda göreve başladı. Daha sonra 'hesap uzmanı' olan Kılıçdaroğlu bir yıl Fransa'da kaldı ve 1983 yılında Türkiye'ye dönerek aynı yıl Gelirler Genel Müdürlüğüne atandı.
İşte Kılıçdaroğlu'nun 1982 yılında Fransa'nın Nice kentinde ailesi ile çektirdiği fotoğraflardan bazıları: