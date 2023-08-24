Kılıçdaroğlu'nun 'İstanbul'da kamu görevlisiydim' dediği sene Fransa'da görev yaptığı ortaya çıktı

"Örnekse 1980 darbesinden sonra 82 Anayasası halk oylamasına sunuldu. Darbe anayasasını kabul edenlerin oranı yüzde 91,37. Yani bu ülkenin insanlarının yüzde 91'i darbe anayasasına 'evet' dedi. Ben o yıllarda İstanbul'da kamu görevlisiydim. 'Hayır' diyenlerden birisi de benim, bu yüzde 8'in içinde ben de vardım."