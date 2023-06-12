|
Gündem

Kılıçdaroğlu'nun istifasını isteyenleri trol ilan eden CHP'li Özgür Özel de 'Değişim' dedi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun istifasını isteyenleri trol ilan eden CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, “CHP'de değişim olmalı Kılıçdaroğlu bunun önünde durmamalı." dedi. Üzerine düşen sorumluluğu yapmaya hazır olduğunu da belirten Özel, 'Buna genel başkanlık dahil mi?' sorusuna da evet yanıtını verdi.

09:28 . 12/06/2023 Pazartesi
Diğer
CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel de Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik 'değişim' çağrılarına destek verdi.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel de Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik 'değişim' çağrılarına destek verdi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçim hezimetinin ardından istifasını isteyenleri 'trol' ilan eden ve "Bugün genel başkan değiştirecek durumumuz yok." diyen CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel fikir değiştirdi.

Halk TV'den İsmail Küçükkaya'ya konuşan Özel,
"Değişim cesaretli, kararlı ve vefalı olmalı. Kemal Kılıçdaroğlu incitilmemeli"
dedi.

'Hiçbir şey olmamış gibi davranamayız'

Küçükkaya'nın aktardığına göre Özel,
"Hiçbir şey olmamış gibi davranamayız. Hiçbir şey olmamış gibi davranırsak seçmen hepimizi siler atar. Hepimizin birbirimizle hukuku, birbirimize borcu var. Ancak en büyük borç vatana olan borç"
açıklamasında bulundu.
  • Özel,
    “CHP'de değişim olmalı Kılıçdaroğlu bunun önünde durmamalı, öncülük etmeli"
    ifadelerini kullandı.

'Genel başkanlığa aday olabilirim' mesajı

Üzerine düşen sorumluluğu yapmaya hazır olduğunu da belirten Özel, 'Buna genel başkanlık dahil mi?' sorusuna da evet yanıtını verdi.


Öte yandan Sözcü'den İsmail Saymaz'ın da "Genel başkanlığa aday mısınız?" diye sorduğu Özel, şunları söyledi:

"Sorumluluk almaktan kaçmayacağım. Ama fedakarlıktan da geri durmayacağım. Konuşmam ve dinlemem gereken herkesle temas edeceğim. Parti kimsenin önünü kapatmamalı."


#Özgür Özel
#CHP
#Kemal Kılıçdaroğlu
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Binlerce taşerona kadro müjdesi