Kılıçdaroğlu'nun istifasını isteyenleri trol ilan eden CHP'li Özgür Özel de 'Değişim' dedi

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel de Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik 'değişim' çağrılarına destek verdi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçim hezimetinin ardından istifasını isteyenleri 'trol' ilan eden ve "Bugün genel başkan değiştirecek durumumuz yok." diyen CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel fikir değiştirdi.
'Hiçbir şey olmamış gibi davranamayız'
- Özel,“CHP'de değişim olmalı Kılıçdaroğlu bunun önünde durmamalı, öncülük etmeli"ifadelerini kullandı.
'Genel başkanlığa aday olabilirim' mesajı
Üzerine düşen sorumluluğu yapmaya hazır olduğunu da belirten Özel, 'Buna genel başkanlık dahil mi?' sorusuna da evet yanıtını verdi.
Öte yandan Sözcü'den İsmail Saymaz'ın da "Genel başkanlığa aday mısınız?" diye sorduğu Özel, şunları söyledi: