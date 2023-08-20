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Kılıçdaroğlu'nun 'KKTC' suskunluğu: Tek bir paylaşım bile yapmadı

Süper lige çıkan takımları bile sosyal medya hesabından yayınladığı mesajlarla tebrik eden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, KKTC’nin Pile köyüne yol yapma girişiminin Rum destekçisi Birleşmiş Milletler (BM) askerler tarafından engellenmeye çalışmasına ses çıkarmadı. Kılıçdaroğlu'nun KKTC'ye destek mesajı paylaşmaması eleştirileri de beraberinde getirdi.

13:52 . 20/08/2023 Pazar
Yeni Şafak
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, KKTC’nin Pile köyüne yol yapma girişiminin BM askerleri tarafından engellemeye çalışmasına ses çıkarmadı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, KKTC’nin Pile köyüne yol yapma girişiminin BM askerleri tarafından engellemeye çalışmasına ses çıkarmadı.

KKTC’nin Pile köyüne yol yapma girişimi BM Barış Gücü görevlileri tarafından engellendi. Bunun üzerine KKTC güvenlik güçleri, BM’ye ait araçları bölgeden dozer yardımıyla kaldırdı.

Dışişleri Bakanlığı BM Barış Gücü'nün gerçekleştirdiği fiziksel müdahalenin kabul edilemez olduğunu belirtti ve söz konusu müdahaleyi kınadı.

Kılıçdaroğlu ses çıkaramadı

Süper lige çıkan takımları bile sosyal medya hesabından yayınladığı mesajlarla tebrik eden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise Rum destekçisi BM'ye yönelik tek bir paylaşımda bulunmadı.

En son paylaşımını üç gün önce yapan ve KKTC'ye destek mesajı vermeyen Kılıçdaroğlu, sosyal medyada eleştirilerin hedefi oldu.



#Kemal Kılıçdaroğlu
#CHP
#KKTC
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