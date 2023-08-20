Kılıçdaroğlu'nun 'KKTC' suskunluğu: Tek bir paylaşım bile yapmadı

Yeni Şafak'a konuşan KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, yol çalışması yapılan noktaların KKTC sınırları içerisinde olduğunu söyledi. Tatar, “Rumlar da orada. Onlar için Larnaka’ya direkt yol yaptılar. Onlara müdahale eden yok” dedi.