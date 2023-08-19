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Kılıçdaroğlu'nun koltuğuna göz diken Özel'den CHP'ye tepki: Sıkışınca Atatürk'ün arkasına saklanmayın

Seçim sonrası taht mücadelesinin başladığı CHP'nin önümüzdeki kurultayında Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı aday olması beklenen Özgür Özel, seçimin kaybedildiğini ve gereğinin yapılması gerektiğini dile getirerek, "Sıkışınca Milli Mücadele'den, Atatürk'ten bahsederek alkış alarak ilerlenemez" dedi.

14:54 . 19/08/2023 Saturday
IHA
Kemal Kılıçdaroğlu - Özgür Özel

Kemal Kılıçdaroğlu - Özgür Özel

Seçim mağlubiyetinin ardından CHP'de istifa sesleri yükselmeye başladı.

Bir seçim daha kaybeden
Kemal Kılıçdaroğlu
'nun istifa etmesini isteyen parti tabanı, yerel seçimler öncesi değişikliğe ihtiyaç olduğu görüşünü savundu.

Kılıçdaroğlu cephesi ise gelen istifa taleplerine kulaklarını tıkadı.

Hal böyle olunca başını Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel'in çektiği değişimciler, muhalif seçmende yaşanan kopuşu dillendirmeye başladı.

Özgür Özel Bodrum'da konuştu

Son olarak Bodrum Belediyesi ve Sosyal Demokrasi Vakfı (SODEV) ev sahipliğinde, Dibeklihan Kültür ve Sanat Köyü’nde Osman Özgüven ve Yerel Devrim Belgeseli izlendi, “Sosyal Demokrasi ve Toplumcu Belediyecilik” söyleşisi gerçekleştirildi.

Etkinliğe CHP Grup Başkanı Özgür Özel katıldı.

Özel etkinlikte dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"En kolay alkışın Atatürk denilerek alındığı bir siyasi partinin siyaset üretme pratiğinde sorun var"

Türkiye siyasetinin, tarihinin en büyük tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu savunan CHP Grup Başkanı Özgür Özel, "Bugün herkes herkesi eleştirebilir. Geldiğimiz nokta şu hepimiz için bu geceyi bitirmek üzere bir şarkı isteyecek olsam, Sezen Aksu’dan ‘Masum değiliz hiçbirimiz’ şarkısını isterim. Türkiye siyaseti, tarihinin en büyük tehlikesiyle karşı karşıyadır. O tehlike şudur, yüzde 87’lik katılım oranını bir daha bulamayabiliriz." dedi.

"Sıkışınca Milli Mücadele'den, Atatürk'ten bahsederek alkış alarak ilerlenemez"

Muhalif seçmende duygusal bir kopuş olduğunu da söyleyen Özel, yapılan Atatürk istismarına dikkat çekti.

Özel, "Seçmende bir duygusal kopuş var. Bizim seçmenimiz hep kızar, kapıyı çarpar gider. En kolay alkışın Atatürk denilerek alındığı bir siyasi partinin siyaset üretme pratiğinde sorun var. Sıkışınca Milli Mücadele'den, Atatürk'ten bahsederek alkış alarak ilerlenemez. Bambaşka bir şey konuşuyor olmak lazım. Bunda bir kolaycılık, birbirimizi kandırmak var” ifadelerini kullandı.



#Özgür Özel
#Kemal Kılıçdaroğlu
#CHP
#Atatürk
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