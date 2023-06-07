Kılıçdaroğlu'nun koltuğunu sağlama alan planı tvnet'te masaya yatırıldı: İmamoğlu'na 'madde 41' engeli

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a karşı girdiği 12 seçimi kaybeden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun koltuk sevdası parti içinde sorgulanmaya devam ediyor.

Parti içinde bu tartışmalar sürerken son günlerde ise CHP'nin başına İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun geçmeye çalıştığı iddiaları da gündemi meşgul ediyor.









Geçtiğimiz günlerde de Sözcü TV sunucusu Fatih Portakal, İmamoğlu ile Kılıçdaroğlu arasındaki baba-oğul ilişkisinin bittiğini söyleyerek İmamoğlu'nun bayrak açarak CHP liderinin karşısına çıkabileceğini söylemişti.

Tüm bu süreç yaşanırken Yeni Şafak Yazarı Ersin Çelik ise dikkat çeken bir detayı işaret etti. Çelik, CHP tüzüğündeki 'Madde 41' nedeniyle İmamoğlu'nun CHP'ye Genel Başkan, hatta aday da olamayacağını belirterek Kılıçdaroğlu'nu koltuğundan indirmeyecek bütün faktörlerin durduğunu söyledi.

İmamoğlu’nu CHP’deki toplantıya almadılar

Öte yandan bu gelişmelerin dışında CHP’de Kılıçdaroğlu ile İmamoğlu arasında 28 Mayıs’ta kriz yaşandığı ortaya çıkmıştı.

Seçim günü olan 28 Mayıs'ta Saat 19.00’da seçim sonuçları belli olmaya başlayınca Kılıçdaroğlu, CHP Genel Merkezi’nde 6’lı Masa’yı toplamıştı. Mansur Yavaş ile birlikte toplantıya girmek isteyen İmamoğlu’na ise “Bu 6’lı Masa ve liderler toplantısı” diyerek olumsuz cevap verilmişti. İmamoğlu'nun ise bu cevaba “Bizim Gültekin Uysal kadar katkımız yok mu?” diyerek tepki gösterdiği ve hemen CHP Genel Merkezi’nden ayrıldığı belirtilmişti. İmamoğlu'nun, Kılıçdaroğlu’nun gece yarısı yaptığı açıklamayı da havalimanında cep telefonundan izlediği öğrenilmişti.

Bu gelişmeler sonrasında da İmamoğlu 29 Mayıs sabahı da harekete geçerek, “Kimse endişe etmesin. Her şey yeniden başlıyor. Değişmeyen tek şey değişimdir. Aynı şeyleri yaparak farklı sonuçlar beklemeyeceğiz” demişti.















