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Kılıçdaroğlu'nun koltuğunu sağlama alan planı tvnet'te masaya yatırıldı: İmamoğlu'na 'madde 41' engeli

Seçimler sonrası CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun koltuk sevdası sorgulanmaya devam ederken, Yeni Şafak Yazarı Ersin Çelik, tvnet canlı yayınında dikkat çeken bir detayı gündeme getirdi. İmamoğlu'nun CHP'ye genel başkan seçilemeyeceğini hatta aday bile olamayacağını ifade eden Çelik, Kılıçdaroğlu'nu koltuğundan indirmeyecek bütün faktörlerin durduğunu söyledi.

01:52 . 7/06/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Ekrem İmamoğlu'nun CHP Genel Başkanı olmasının önüne 'madde 41' engeli çıktı.

Ekrem İmamoğlu'nun CHP Genel Başkanı olmasının önüne 'madde 41' engeli çıktı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a karşı girdiği 12 seçimi kaybeden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun koltuk sevdası parti içinde sorgulanmaya devam ediyor.

Parti içinde bu tartışmalar sürerken son günlerde ise CHP'nin başına İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun geçmeye çalıştığı iddiaları da gündemi meşgul ediyor.



Geçtiğimiz günlerde de Sözcü TV sunucusu Fatih Portakal, İmamoğlu ile Kılıçdaroğlu arasındaki baba-oğul ilişkisinin bittiğini söyleyerek İmamoğlu'nun bayrak açarak CHP liderinin karşısına çıkabileceğini söylemişti.

Tüm bu süreç yaşanırken Yeni Şafak Yazarı Ersin Çelik ise dikkat çeken bir detayı işaret etti. Çelik, CHP tüzüğündeki 'Madde 41' nedeniyle İmamoğlu'nun CHP'ye Genel Başkan, hatta aday da olamayacağını belirterek Kılıçdaroğlu'nu koltuğundan indirmeyecek bütün faktörlerin durduğunu söyledi.

İmamoğlu’nu CHP’deki toplantıya almadılar

Öte yandan bu gelişmelerin dışında CHP’de Kılıçdaroğlu ile İmamoğlu arasında 28 Mayıs’ta kriz yaşandığı ortaya çıkmıştı.

Seçim günü olan 28 Mayıs'ta Saat 19.00’da seçim sonuçları belli olmaya başlayınca Kılıçdaroğlu, CHP Genel Merkezi’nde 6’lı Masa’yı toplamıştı. Mansur Yavaş ile birlikte toplantıya girmek isteyen İmamoğlu’na ise “Bu 6’lı Masa ve liderler toplantısı” diyerek olumsuz cevap verilmişti. İmamoğlu'nun ise bu cevaba “Bizim Gültekin Uysal kadar katkımız yok mu?” diyerek tepki gösterdiği ve hemen CHP Genel Merkezi’nden ayrıldığı belirtilmişti. İmamoğlu'nun, Kılıçdaroğlu’nun gece yarısı yaptığı açıklamayı da havalimanında cep telefonundan izlediği öğrenilmişti.

Bu gelişmeler sonrasında da İmamoğlu 29 Mayıs sabahı da harekete geçerek, “Kimse endişe etmesin. Her şey yeniden başlıyor. Değişmeyen tek şey değişimdir. Aynı şeyleri yaparak farklı sonuçlar beklemeyeceğiz” demişti.


Kılıçdaroğlu'nun Türkiye'yi sürüklediği 'mezhep' felaketinin detaylarını Aydın Ünal anlattı: Dersim'in intikamını mı almaya mı çalışıyor?
Kılıçdaroğlu'nun Türkiye'yi sürüklediği 'mezhep' felaketinin detaylarını Aydın Ünal anlattı: Dersim'in intikamını mı almaya mı çalışıyor?

Yeni Şafak Yazarı Aydın Ünal, tvnet canlı yayınında, seçimlerden yenilgiyle ayrılmasına ve gelen tüm 'istifa' tepkilerine rağmen koltuğu bırakmayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun son dönemdeki söylemlerinin ardında yatanları anlattı. Kılıçdaroğlu'nun kendi seçmenini hayal kırıklığına uğrattığını söyleyen Ünal, seçimlerden hemen önce yayınlanan 'Alevi' videosuna ve CHP tabanından Kılıçdaroğlu'na yöneltilen 'Alevi delege' iddialarına dikkat çekti. "CHP salt bir Alevi partisine dönüşmeye başladı, bu çok tehlikeli bir gelişme" diyen Ünal, "Kılıçdaroğlu artık CHP meselesi olmaktan çıktı, bir memleket meselesine dönüşüyor. Dersim'in intikamını mı almaya mı çalışıyor?" ifadelerini kullandı.




#Ekrem İmamoğlu
#Kemal Kılıçdaroğlu
#CHP
#Koltuk Kavgası
1 saat önce
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