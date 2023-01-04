Gündem Kılıçdaroğlunun Kuzey Kürdistan diyen başdanışmanı röportaj verirken Türk bayrağını kaldırttı
POLİTİKA

Kılıçdaroğlu'nun 'Kuzey Kürdistan' diyen başdanışmanı röportaj verirken Türk bayrağını kaldırttı

Rudaw'da katıldığı bir röportajda 'Kuzey Kürdistan' ifadelerini kullanan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun başdanışmanı Nuşirevan Elçi'nin CHP Genel Merkezi'nde verdiği röportajda Türk bayrağını kaldırttığı ortaya çıktı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Kılıçdaroğlunun Kuzey Kürdistan diyen başdanışmanı röportaj verirken Türk bayrağını kaldırttı
Kılıçdaroğlu'nun danışmanından 'Türk bayrağını kaldırın' talimatı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun başdanışmanı Nuşirevan Elçi, CHP Genel Merkezi'nde Rudaw'a röportaj vermişti.

Rudaw'da katıldığı röportajda 'Kuzey Kürdistan' ifadelerini kullanan Elçi, skandal açıklamalara imza atmıştı.

'TÜRK BAYRAKLARINI KALDIRIN' TALİMATI

Elçi'nin söz konusu röportajı gerçekleştirirken CHP Genel Merkezi'nde bulunan Türk bayraklarını kaldırttığı ortaya çıktı.

Elçi konuşmasında CHP'ye katılma nedenini "CHP Genel Başkanı Sayın Kılıçdaroğlu da onun yol arkadaşları da iktidara geldiklerinde bu sorunun çözüleceğine dair umut vaat ediyor" sözleriyle açıklarken, özerklik vurgusunda bulunmuştu.

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Skandal sözlere imza atan Elçi "Türkiye’de yetkiler dağıtılmalı. Devletin şimdiki yapısı değiştirilmeli. Yerel yönetimlerin güçlendirilmesi diyoruz adı özerklik veya başka türlü de konulabilir. Tüm yetki ve imkanların tek bir yerde toplanması başından beri yanlış. Hem Kürtler için hem de diğer halklar için yetkilerin dağıtılması gerekiyor" şeklinde konuşmuştu.

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