Kılıçdaroğlu'nun 'Kuzey Kürdistan' diyen başdanışmanı röportaj verirken Türk bayrağını kaldırttı

Hayat

Fark etmeden defalarca kalp krizi geçirdi: Doğumsal hastalık 41 yıl sonra ortaya çıktı

Uzun süredir göğüs ağrısı çeken 41 yaşındaki Selim Ay’ın ağrıları iddiaya göre yıllardır mücadele ettiği ankilozan spondilit hastalığına bağlanırken, Ay’ın doğumsal bir kalp rahatsızlığı olduğu 41 yıl sonra ortaya çıktı. Farkında olmadan defalarca kalp krizi geçirdiği belirlenen Ay’ın ameliyatını gerçekleştiren Kalp Damar Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Melike Elif Teker Açıkel, "Defalarca kalp krizi geçirmişti, farkında değildi çünkü var olan başka bir hastalığı ankilozan spondilitten dolayı hep göz ardı edilmişti. Doğuştan kalp anomalisi, hastamız 41 yaşındayken fark ediliyor. Çok nadiren gördüğümüz bir vaka, bana söylediği şey; ‘Ne olur müdahale edin, yoksa intiharı düşünüyorum’du şu an gayet iyi" dedi.