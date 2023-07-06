Kılıçdaroğlu'nun seçim yenilgilerine dikkat çeken eski CHP'li Tunay: Şimdi burada koyun kim oluyor?

İşte der ki; bunlar körü körüne oy veriyorlar, destekliyorlar. Şimdi şunu düşünmek lazım. Körü körüne oy verip koyun olan hangi seçmen? Girdiği her seçimi kaybeden bir genel başkan var. Girdiği her seçimde oyunu arttıramayan yüzde 25'e demir atmış bir siyasi parti var ve ona rağmen sorgulamadan oraya gidip oy veren insanlar var.