Kılıçdaroğlu'nun yardımcısı Eren Erdem'den İmamoğlu'na tepki: Yukarıdan aşağıya doğru değişim dikte edemezsiniz

CHP Genel Başkan Yardımcısı Eren Erdem, Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik 'değişim' çağrıları yapan Ekrem İmamoğlu'na üstü kapalı göndermede bulundu.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 12'nci seçim yenilgisinin ardından parti tabanı yüksek sesle 'istifa' çağrılarında bulundu. Bu çağrıların ardından İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu öne çıkıp bu değişime öncülük edebileceğini ifade etti.
Sık sık bu değişim talebini dile getiren İmamoğlu'na CHP Genel Başkan Yardımcısı Eren Erdem'den üstü kapalı bir tepki geldi.