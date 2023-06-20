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Kılıçdaroğlu'nun yardımcısı Eren Erdem'den İmamoğlu'na tepki: Yukarıdan aşağıya doğru değişim dikte edemezsiniz

CHP Genel Başkan Yardımcısı Eren Erdem, Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik 'değişim' çağrıları yapan Ekrem İmamoğlu'na üstü kapalı göndermede bulundu. Siyasi partilerde değişimin aşağıdan yukarıya doğru başlaması gerektiğini belirten Erdem, "Siz yukarıdan aşağıya doğru 'Ben değişimi şöyle yapacağım' deyip bir değişim dikte edemezsiniz." ifadelerini kullandı.

16:37 . 20/06/2023 Salı
Yeni Şafak
CHP Genel Başkan Yardımcısı Eren Erdem, Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik 'değişim' çağrıları yapan Ekrem İmamoğlu'na üstü kapalı göndermede bulundu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Eren Erdem, Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik 'değişim' çağrıları yapan Ekrem İmamoğlu'na üstü kapalı göndermede bulundu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 12'nci seçim yenilgisinin ardından parti tabanı yüksek sesle 'istifa' çağrılarında bulundu. Bu çağrıların ardından İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu öne çıkıp bu değişime öncülük edebileceğini ifade etti.

Sık sık bu değişim talebini dile getiren İmamoğlu'na CHP Genel Başkan Yardımcısı Eren Erdem'den üstü kapalı bir tepki geldi.



'Değişim dikte edemezsiniz'


Sözcü TV'de açıklamalarda bulunan Erdem, siyasi partilerde değişimin aşağıdan yukarıya doğru başlaması gerektiğini belirterek,
"Yani değişim toplamda tabanın öncülüğünde ve liderliğinde gerçekleşir. Dolayısıyla siz yukarıdan aşağıya doğru 'Ben değişimi şöyle yapacağım' deyip bir değişim dikte edemezsiniz."
dedi.

'CHP gelenekleri bu konuda tecrübeye sahip'

CHP gelenekleri bu konuda ciddi tecrübeye sahip olduğunu söyleyen Erdem,
"Tüm il ve ilçe başkanlıklarına 'Danışma kurullarını toplayın ve bu partide eksik gördüğünüz bütün düşüncelerinizi burada tartışın ve raporlar halinde genel merkeze aktarın' dersiniz."
ifadelerini kullandı.



#Eren Erdem
#Kemal Kılıçdaroğlu
#Ekrem İmamoğlu
#CHP
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