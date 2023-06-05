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Kılıçdaroğlu'nun yeni ekibindeki Hasan Efe Uyar'ın skandal paylaşımları: Cumhurbaşkanı Erdoğan'a küfredip PKK'ya arka çıktı

CHP Genel Merkezi'nde bugün partinin yeni MYK'sı belirlendi. İşçi Sendikaları, STK ve Meslek Kuruluşları'ndan sorumlu olarak üye olan Hasan Efe Uyar'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında ağza alınmayacak ifadeleri ortaya çıktı. Uyar ayrıca PKK'ya da destek veren tweetler paylaşmış.

21:08 . 5/06/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
CHP lideri Kılıçdaroğlu ve MYK Üyesi Hasan Efe Uyar.

CHP lideri Kılıçdaroğlu ve MYK Üyesi Hasan Efe Uyar.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MYK yönetimini bugün toplayarak yeni yönetimini açıkladı. İşçi Sendikaları, STK ve Meslek Kuruluşları'ndan sorumlu olarak üye olan Hasan Efe Uyar'ın cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında paylaştığı ağza alınmayacak tweetleri ortaya çıktı.

Ağza alınmayacak küfürler savurmuş

CHP'nin ana yönetiminde yer alan Uyar'ın Erdoğan'ı hedef alarak ağza alınmayacak ifadeler kullandığı tweetler şöyle:

PKK'ya destek vermiş

Erdoğan'a hakaretler savuran Uyar'ın ayrıca terör örgütü PKK'ya da destek veren ifadeleri ortaya çıktı. Uyar, "Acıtmadan öldürmeye geldiklerinde çok geç olmasın Kobane için sokağa" ifadelerini kullandı.



CHP yandaşı Fatih Portakal: İmamoğlu ile Kılıçdaroğlu arasında sabah kahvaltısı sonrası ipler atılmış
CHP yandaşı Fatih Portakal: İmamoğlu ile Kılıçdaroğlu arasında sabah kahvaltısı sonrası ipler atılmış

Bugüne kadar 12 seçim kaybeden fakat koltuğunu bırakmayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na kendi tabanından gelen tepkiler dinmiyor. CHP yandaşı sunucu Fatih Portakal, Kılıçdaroğlu'nun İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile yaptığı görüşmede, 'baba-oğul' ilişkisinin noktalandığını ve iplerin atıldığını öne sürdü. İmamoğlu'nun Kılıçdaroğlu'na karşı bayrak açabileceğini belirten Portakal, "Kılıçdaroğlu delege yapısını uzun yıllardır konsolide ettiği için kazanması zor ihtimal." diye konuştu. Kılıçdaroğlu'nu diktatör olmakla itham eden Portakal, İmamoğlu'nun parti kurma çalışması yaptığını da dile getirdi.

#CHP
#Hasan Efe Uyar
#Hakaret
#Recep Tayyip Erdoğan
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