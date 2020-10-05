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POLİTİKA

Kılıçdaroğlu'nun yeni sağlık danışmanı Bel: Şehir hastaneleri yapıldı da ne oldu hepsi karadelik

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, araştırmacı gazeteci Coşkun Bel'i 'Sağlık Politikaları Genel Başkan Danışmanı' olarak görevlendirdi. AK Parti iktidarının son 18 yılda sağlık sisteminin ayarlarını bozduğunu iddia eden Bel "Milyon dolarlarla şehir hastaneleri inşa edildi. Edildi de ne oldu? Bu hastanelerde vatandaşa şifa dağıtacak olan doktorlar, hemşireler, tüm sağlık çalışanları mutsuzdur, sıkıntı içindedir ve adaletsizlik şevklerini kırmaktadır. Hasta sayısı garantili şehir hastanelerinin bu gidişle 'Kara delik' olacağı kuşkusuzdur" açıklamasında bulundu.

Haber Merkezi Diğer
CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeni danışmanı sağlık sistemini eleştirdi.
CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeni danışmanı sağlık sistemini eleştirdi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, araştırmacı gazeteci Coşkun Bel'i 'Sağlık Politikaları Genel Başkan Danışmanı' olarak görevlendirdi.

Görevlendirmeyi bugünkü köşesinden duyuran ve iktidarın sağlık politikalarının çöktüğünü iddia eden Sözcü Gazetesi yazarı Rahmi Turan, Coşkun Bel ile kısa bir söyleşi gerçekleştirdi.

Bel'in açıklamaları özetle şöyle:

"AK Parti iktidarı son 18 yılda sağlık sistemimizin ayarlarını tamamen bozdu!

  • Milyon dolarlarla şehir hastaneleri inşa edildi. Edildi de ne oldu? Bu hastanelerde vatandaşa şifa dağıtacak olan doktorlar, hemşireler, tüm sağlık çalışanları mutsuzdur, sıkıntı içindedir ve adaletsizlik şevklerini kırmaktadır.
  • Hasta sayısı garantili şehir hastanelerinin bu gidişle “Kara delik” olacağı kuşkusuzdur.

Kılıçdaroğlu'ndan korona tedbiri eleştirisi: Önleme bak kahvede oyun yasak! Çözüm basit; her oyunda yeni kağıt açacaksın
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Kılıçdaroğlu'ndan korona tedbiri eleştirisi: Önleme bak kahvede oyun yasak! Çözüm basit; her oyunda yeni kağıt açacaksın
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu,TTB'ye yaptığı ziyarette hükümetin koronavirüs tehdidi kapsamında aldığı tedbirleri eleştirdi. Kılıçdaroğlu, “Önlemlere bakar mısınız? Kahvehanelerde oyun oynamak yasak. Yapılacak şey basit, her oyunda sıfır yeni kağıt açılacak'' diye konuştu.


Hastalık yapan faktörleri ortadan kaldırmadıkça, her mahalleye bir şehir hastanesi yapsak ne yazar?

Ülkeye “Önce hastalan, sonra tedavi ol” mantığı yerine, koruyucu ve önleyici tıp uygulamalarını ön planda tutarak “Sağlıklı kal, hastalanma” mantığını yerleştireceğiz.

CHP'nin hedefi sağlıklı bir toplum yaratmak olacak. Bu hedefe ulaşacağız."

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Kılıçdaroğlu: Bana kağıt oynamayı bilmiyor diyenler çıksın bakalım karşıma
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Kılıçdaroğlu: Bana kağıt oynamayı bilmiyor diyenler çıksın bakalım karşıma
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu katıldığı Haber Global canlı yayınında Candaş Tolga Işık'ın gündeme ilişkin sorularını cevapladı. Kılıçdaroğlu korona tedbiri olarak 'Her oyunda yeni deste açacaksınız' çıkışı üzerinden gelişen polemiğe dair 'Birileri çıkmış Kağıt oynamasını bilmiyor diyor bana çıksınlar bakalım karşıma' ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu'ndan hükümete ekonomi politikası çağrısı: Karşılıksız para basın
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Kılıçdaroğlu'ndan hükümete ekonomi politikası çağrısı: Karşılıksız para basın
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, koronavirüse karşı alınacak ekonomik tedbirlere dair hükümete çağrı yaptı. Kılıçdaroğlu, tüm dünyayı etkileyen krizden çıkış için Merkez Bankası'nın karşılıksız para basması gerektiğini belirtti.

Kılıçdaroğlu'ndan korona ile mücadelede hükümete 'akıl ve mantık' teklifi: Bulaşmasını engelleyin ve bulaşanları tedavi edin
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Kılıçdaroğlu'ndan korona ile mücadelede hükümete 'akıl ve mantık' teklifi: Bulaşmasını engelleyin ve bulaşanları tedavi edin
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında videokonferans yöntemiyle Parti Meclisi toplantısı gerçekleştirdi. Koronaya karşı alınması gereken tedbirlerle ilgili hükümete çağrıda bulunan Kılıçdaroğlu; ''Sorunu akılcı, mantıklı yöntemlerle çözeceksiniz. Bir salgın var mı? Evet var. Dünyada var mı? Evet var. Nasıl çözülecek bu? Nasıl mücadele edeceğiz? Yine akılla, yine mantıkla, yine strateji ile...Önce bulaşmayı engelleyeceksin. Bunun önlemlerini alacaksın. İkinci konu, eğer hastalık bulaştıysa bütün önlemlere rağmen onu tedavi edeceksin'' ifadelerini kullandı.


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