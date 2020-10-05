Kılıçdaroğlu'nun yeni sağlık danışmanı Bel: Şehir hastaneleri yapıldı da ne oldu hepsi karadelik
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, araştırmacı gazeteci Coşkun Bel'i 'Sağlık Politikaları Genel Başkan Danışmanı' olarak görevlendirdi. AK Parti iktidarının son 18 yılda sağlık sisteminin ayarlarını bozduğunu iddia eden Bel "Milyon dolarlarla şehir hastaneleri inşa edildi. Edildi de ne oldu? Bu hastanelerde vatandaşa şifa dağıtacak olan doktorlar, hemşireler, tüm sağlık çalışanları mutsuzdur, sıkıntı içindedir ve adaletsizlik şevklerini kırmaktadır. Hasta sayısı garantili şehir hastanelerinin bu gidişle 'Kara delik' olacağı kuşkusuzdur" açıklamasında bulundu.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, araştırmacı gazeteci Coşkun Bel'i 'Sağlık Politikaları Genel Başkan Danışmanı' olarak görevlendirdi.
Görevlendirmeyi bugünkü köşesinden duyuran ve iktidarın sağlık politikalarının çöktüğünü iddia eden Sözcü Gazetesi yazarı Rahmi Turan, Coşkun Bel ile kısa bir söyleşi gerçekleştirdi.
Bel'in açıklamaları özetle şöyle:
"AK Parti iktidarı son 18 yılda sağlık sistemimizin ayarlarını tamamen bozdu!
Milyon dolarlarla şehir hastaneleri inşa edildi. Edildi de ne oldu? Bu hastanelerde vatandaşa şifa dağıtacak olan doktorlar, hemşireler, tüm sağlık çalışanları mutsuzdur, sıkıntı içindedir ve adaletsizlik şevklerini kırmaktadır.
Hasta sayısı garantili şehir hastanelerinin bu gidişle “Kara delik” olacağı kuşkusuzdur.