Kılıçdaroğlu'nun yetki alanını artırdığı Eren Erdem'den Levent Gültekin'in iddialarına sert tepki

CHP'li Eren Erdem, Levent Gültekin'in Kılıçdaroğlu'na ilişkin iddialarına tepki gösterdi.
Kılıçdaroğlu'nu savunmak Eren Erdem'e kaldı
Gültekin, CHP'nin bu iddialarını yalanlaması üzerine Kılıçdaroğlu'nu yüzleşmeye davet etmişti. Gültekin'in sözlerine bir cevap da Kılıçdaroğlu'nun yetki alanını artırdığı Erem Erdem'den geldi. Partinin medya ve planlamasından sorumlu olan Eren Erdem, Gültekin'e yönelik sert ifadeler kullandı.
"Bu müptezellerin gündem değiştirme çabalarıyla oyalanmayın"
Erdem şunları söyledi: