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Kılıçdaroğlu'nun yetki alanını artırdığı Eren Erdem'den Levent Gültekin'in iddialarına sert tepki

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yetki alanı artırdığı CHP'li Eren Erdem, gazeteci Levent Gültekin'in CHP lideri hakkındaki iddialarına sert sözlerle cevap verdi. Gültekin'in iddialarını yalanlayan Erdem, "Onların derdi gündemi böyle absürt çıkışlarla değiştirmek. Partili arkadaşlarımıza sesleniyorum; bu müptezellerin gündem değiştirme çabalarıyla oyalanmayın" dedi.

14:08 . 14/07/2023 Cuma
Yeni Şafak
CHP'li Eren Erdem, Levent Gültekin'in Kılıçdaroğlu'na ilişkin iddialarına tepki gösterdi.

CHP'li Eren Erdem, Levent Gültekin'in Kılıçdaroğlu'na ilişkin iddialarına tepki gösterdi.

Gazeteci Levent Gültekin, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçim öncesinde kendisine
"Ülke bitti, hiçbirimizin kurtarma şansı yok. Levent gerçekten ülkeyi kurtaramayız. Benim kendi adaylığımı engelleme şansım yok"
dediğini iddia etmişti.

Kılıçdaroğlu'nu savunmak Eren Erdem'e kaldı

Gültekin, CHP'nin bu iddialarını yalanlaması üzerine Kılıçdaroğlu'nu yüzleşmeye davet etmişti. Gültekin'in sözlerine bir cevap da Kılıçdaroğlu'nun yetki alanını artırdığı Erem Erdem'den geldi. Partinin medya ve planlamasından sorumlu olan Eren Erdem, Gültekin'e yönelik sert ifadeler kullandı.

"Bu müptezellerin gündem değiştirme çabalarıyla oyalanmayın"

Erdem şunları söyledi:

"Haddini bilmez bir kişi çıkıp Kılıçdaroğlu’nun, ‘Ülke elden gitmiş de yapacak bir şey yokmuş’ dediğini iddia edebiliyor. Onların derdi gündemi böyle absürt çıkışlarla değiştirmek. Partili arkadaşlarımıza sesleniyorum; bu müptezellerin gündem değiştirme çabalarıyla oyalanmayın"


#Eren Erdem
#Kemal Kılıçdaroğlu
#Levent Gültekin
#CHP
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