Kılıçdaroğlu'nun yetki alanını artırdığı Eren Erdem'den Levent Gültekin'in iddialarına sert tepki

"Haddini bilmez bir kişi çıkıp Kılıçdaroğlu’nun, ‘Ülke elden gitmiş de yapacak bir şey yokmuş’ dediğini iddia edebiliyor. Onların derdi gündemi böyle absürt çıkışlarla değiştirmek. Partili arkadaşlarımıza sesleniyorum; bu müptezellerin gündem değiştirme çabalarıyla oyalanmayın"