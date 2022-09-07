Kılık değiştiren polis şüpheli kadını kıskıvrak yakaladı

Sergiye emek verenlere teşekkür eden Çiçek, \"Padişahların savaşa giderken dua ettiği gibi bir de gömleğinin üstüne işlenmesi imanının ne kadar güçlü olduğunu gösteriyor. Hala da öyledir, birçoğumuzun boynunda dua asılıdır, bazıları muska sanır ama bu Fetih Suresi'dir. Dua bizim her şeyimizdir.\" diye konuştu.