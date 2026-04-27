Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Kilis'te çayda mahsur kalan kişi ekipler tarafından kurtarıldı

22:5427/04/2026, Pazartesi
AA
Sonraki haber
Kurtarma çalışmasına AFAD ekipleri ve jandarma katıldı.
Kilis’in Musabeyli ilçesinde Afrin Çayı’nda traktörüyle mahsur kalan kişi ekiplerce kurtarıldı. Ekiplerin müdahalesiyle kişi ve aracı güvenli alana çıkarıldı.

Kilis Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Yastıca köyünde Afrin Çayı'ndan bir kişi traktörle geçmeye çalıştığı sırada mahsur kaldı.

İhbar üzerine bölgeye AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesi sonucu mahsur kalan kişi ve aracı kurtarıldı.


#Kilis
#çay
#mahsur
#kurtarma
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
