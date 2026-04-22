Şanlıurfa’da fabrikada feci ölüm: Elektrik akımına kapıldı

00:2222/04/2026, Çarşamba
DHA
Acil serviste tedavi altına alınan işçi, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde bir çimento fabrikasında çalışan 27 yaşındaki Abdulkadir Arzık, iş sırasında elektrik akımına kapılarak ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan genç işçi, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Olayla ilgili jandarma ekipleri tarafından soruşturma başlatıldı.

Olay, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Kocaali Mahallesi’ndeki sanayi sitesinde faaliyet gösteren bir çimento fabrikasında meydana geldi. İddiaya göre, Abdulkadir Arzık, çalışma sırasında akıma kapılarak ağır yaralandı. Aynı iş yerinde çalışan kardeşinin durumu fark etmesi üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi’ne haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Arzık, ambulansla Birecik Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Acil serviste tedavi altına alınan Arzık, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



İş kuracaklara büyük fırsat: KOSGEB 2 milyon TL destek başvurusu şartları neler 2026? KOSGEB yeni işletme desteği 0-3 yaş şirketler başvurabilir mi? İşte detaylar