Kayalıklarda mahsur kalan kardeşler kurtarıldı

00:4521/04/2026, Salı
IHA
Kardeşler, itfaiye merdiveniyle kayalıklardan indirildi.
Şanlıurfa'da gece saatlerinde kayalık alana çıkan 7 ve 8 yaşındaki iki kardeş mahsur kaldı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle bulundukları yerden indirilen çocukların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde kayalıklarda mahsur kalan 7 ve 8 yaşındaki 2 kardeş itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre olay, gece saatlerinde Şanlıurfa’nın Birecik ilçesi Kelaynak yolu üzerinde yaşandı. Kayalık alana çıkan 7 ve 8 yaşındaki Hamza Y. ve İsmail Y. isimli kardeşler aşağı inemedi. Durumu fark eden vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine giden itfaiye ekipleri, merdiven uzatarak mahsur kalan çocuklara ulaştı. Aşağı indirilen çocukların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.



#Şanlıurfa
#Birecik
#Kayalık
