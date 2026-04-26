Gaziantep'te selde mahsur kalan 5 kişi kurtarıldı

Gaziantep'in Nizip ilçesinde etkili olan sağanak ve dolu sonrası kırsal mahallede dere yataklarının taşması sonucu bir evde mahsur kalan 5 vatandaş kurtarıldı.

Bölgede incelemelerde bulunan Nizip Belediye Başkanı Ali Doğan, AA muhabirine, ekiplerin ihbarların ardından olay yerine müdahale ettiğini söyledi.

Doğan, "Şiddetli yağışın ardından özellikle dere yatağına yakın kırsal mahallelerimizde sel taşkınları meydana geldi. Gevence Mahallemizdeki bir evde mahsur kalan vatandaşlarımızı iş makinesi yardımıyla kurtardık. Çok şükür herhangi bir can kaybımız yok. Ekiplerimizle birlikte sahada incelemelerimize ve teyakkuz halimize devam ediyoruz." dedi.