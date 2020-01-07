Kimse dışarıda kalmasın: Valilik İstanbul'da evsizler için aranacak telefon listesini yayınladı

İstanbul Valiliği, 39 ilçenin iletişim bilgilerinin yer aldığı bu listeyi, “Hava Soğuk Kimse Dışarıda Kalmasın! Evsiz, sokakta kalan birisini görür veya haberdar olursanız, lütfen ALO 153, 155, 156, 183 ihbar hatları ve ilçe kaymakamlıklarımıza bildiriniz. #MisafirEdelim” notu ve etiketi ile sosyal medya hesaplarından paylaştı.

HAVA SOĞUKKİMSE DIŞARIDA KALMASIN!Evsiz, sokakta kalan birisini görür veya haberdar olursanız, lütfen ALO 153, 155, 156, 183 ihbar hatları ve ilçe kaymakamlıklarımıza bildiriniz.#MisafirEdelimhttps://t.co/zaoD8BERgSpic.twitter.com/qFKmiiINRa

— TC İstanbul Valiliği (@TC_istanbul) January 7, 2020

Bütün İstanbullulara çağrı

Kaymakamlıkların iletişim bilgisinin yer aldığı paylaşımda da “Evsiz, sokakta kalan birisini görür veya haberdar olursanız, lütfen ilçe kaymakamlığımıza bildiriniz. Misafir edelim” ifadesine yer verildi.

Evsizler için arama listesi.

Evsizler için arama listesi.

Valilik koordinasyonunda, Kaymakamlık Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları, Büyükşehir Belediyesi ve İlçe Belediyelerinin işbirliğiyle hiçbir vatandaşın sokakta kalmaması için başlatılan bu çalışmaya bütün İstanbulluların gereken hassasiyeti göstermesi için çağrıda bulunuldu.