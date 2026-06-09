Kimse Meclis’i miting alanına dönüştüremez

Kabataş Lisesi’nde Sultan Abdülaziz’in öldürüldüğü odada bir grup gazeteci ile sohbet eden Kurtulmuş, CHP’de bugün yapılması beklenen TBMM Grup Toplantısı krizine dair açıklamalar yaptı. CHP’deki meselelerle ilgili olarak Kurtulmuş, “Maalesef gördüğüm kadarıyla taraflar bu meselenin üzerinden, özellikle grup toplantıları üzerinden karşılıklı alan kazanmak ve grup toplantılarını parti içi çekişmenin bir aracı haline getirmek istiyorlar. Bırakın da Meclis Başkanlığı konumu gereği, görevi gereği tarafsız bir noktada dursun” dedi.

Özgür Özel’in Grup Toplantısı’nı Meclis bahçesinde yapacağına dair sözleri sorulan Kurtulmuş, şu açıklamayı yaptı: “Ona müsaade edilmez. Siyasetin bir usulü, erkânı var, adabı var. Meclis’te herhangi bir grubun toplantı yapabilmesi için grup salonunun tahsis edilmesi lazım. Bazı destek hizmetlerinin verilmesi, TBMM TV’den yayınların yapılması gibi çalışmalar Meclis Başkanlığı’nın uhdesinde olan konular. Bu alanlarda atılacak adımlarda en ufak bir tereddüt göstermeyiz ancak hiç kimsenin hangi gerekçeyle olursa olsun Meclis’i miting alanına dönüştürme hakkı yoktur.”