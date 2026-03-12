Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Kırıkkale
Kırıkkale’de aranan 2 hükümlü jandarma operasyonuyla yakalandı

Kırıkkale’de aranan 2 hükümlü jandarma operasyonuyla yakalandı

12:3912/03/2026, Perşembe
IHA
Sonraki haber
Kırıkkale
Kırıkkale

Kırıkkale’de çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü, jandarma ekiplerince yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Kırıkkale İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü. Çalışmalar kapsamında, "bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık" suçundan aranan H.A. (26) ile "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak" suçundan aranan F.K. (29) yakalandı.

Hakkında kesinleşmiş 4 yıl 2 ay hapis cezası bulunan H.A. ile hakkında kesinleşmiş 2 yıl 6 ay hapis cezası bulunan F.K., işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine teslim edildi.




#Kırıkkale
#jandarma
#operasyon
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOKİ İSTANBUL KURA ÇEKİMİ TARİHİ 2026! TOKİ İstanbul 100 bin konut kura çekimi ne zaman, tarih belli mi? TOKİ İstanbul’da hangi ilçeye, kaç konut yapacak?