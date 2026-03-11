Yeni Şafak
İzmir'de 1 ton 346 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

İzmir'de 1 ton 346 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

15:2511/03/2026, Çarşamba
AA
Emniyetten büyük operasyon.
Emniyetten büyük operasyon.

İzmir'de polis ekiplerince 1 ton 346,5 kilogram uyuşturucu madde ve 57 bin uyuşturucu hap ele geçirildi.

İçişleri Bakanlığının açıklamasına göre, Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı ile Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucuyla mücadele kapsamında İzmir'de operasyon düzenlendi.

Operasyon kapsamında Torbalı ilçesinde bir araçta yapılan aramada, "1 ton 346,5 kilogram skunk uyuşturucu maddesi" ile 57 bin uyuşturucu hap ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.



