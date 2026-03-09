Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Sultanbeyli’de uyuşturucu operasyonu: Dronla takip edilip kıskıvrak yakalandı

Sultanbeyli’de uyuşturucu operasyonu: Dronla takip edilip kıskıvrak yakalandı

13:069/03/2026, الإثنين
IHA
Sonraki haber
Sultanbeyli’de dron ile takip edilen uyuşturucu satıcısına operasyon kamerada
Sultanbeyli’de dron ile takip edilen uyuşturucu satıcısına operasyon kamerada

Sultanbeyli’de polisten kaçan bir araç dron ile takip edilerek yakalanırken, gözaltına alınan otomobil sürücüsünün uyuşturucu satıcısı olduğu ortaya çıktı.

İstanbul Sultanbeyli İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri, ilçedeki genel asayiş uygulaması kapsamında bazı şüphelileri takibe aldı. Geçtiğimiz Cuma günü Fatih Mahallesinde gerçekleştirilen gündüz denetimleri esnasında şüphe üzerine bir araç durdurulmak istendi. Polisin ‘dur’ ihtarına uymayan şüpheli, araçla birlikte kaçmaya başladı. Bunun üzerine polis ile şüpheli arasında kovalamaca başladı. Dron ile takip edilen şüpheli, kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Kaçmaya kalkışan sürücünün 49 yaşındaki H.B. olduğu belirlendi. Takip edilerek durdurulan otomobil polis tarafından arandı. Aramada bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Çalışmalarını genişleten polis ekipleri, devamında şüpheli H.B.’nin aynı mahallede bulunan evine yönelik operasyon gerçekleştirildi. Baskında, 5 kilo 24 gram marihuana denen uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınıp sorguya çekilen H.B., ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından Cumartesi günü "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti" suçundan sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

Öte yandan polis ile şüpheli arasındaki kovalamaca dron kamerasına da yansıdı. Elde edilen görüntülerde, polisin kaçak aracı kovalaması ve bir süre sonra yakalayıp sürücü H.B.’yi gözaltına alması yer alıyor. Aynı görüntüde, polis ekiplerinin zanlıya ait eve operasyon düzenlediği görülüyor.



#Sultanbeyli
#dron
#operasyon
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
"Bin aydan daha hayırlı" olarak kabul edilen Kadir Gecesi için geri sayım başladı: Kadir gecesinde hangi ibadetler yapılır?