Sultanbeyli’de uyuşturucu operasyonu: Dronla takip edilip kıskıvrak yakalandı

İstanbul Sultanbeyli İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri, ilçedeki genel asayiş uygulaması kapsamında bazı şüphelileri takibe aldı. Geçtiğimiz Cuma günü Fatih Mahallesinde gerçekleştirilen gündüz denetimleri esnasında şüphe üzerine bir araç durdurulmak istendi. Polisin ‘dur’ ihtarına uymayan şüpheli, araçla birlikte kaçmaya başladı. Bunun üzerine polis ile şüpheli arasında kovalamaca başladı. Dron ile takip edilen şüpheli, kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Kaçmaya kalkışan sürücünün 49 yaşındaki H.B. olduğu belirlendi. Takip edilerek durdurulan otomobil polis tarafından arandı. Aramada bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Çalışmalarını genişleten polis ekipleri, devamında şüpheli H.B.’nin aynı mahallede bulunan evine yönelik operasyon gerçekleştirildi. Baskında, 5 kilo 24 gram marihuana denen uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınıp sorguya çekilen H.B., ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından Cumartesi günü "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti" suçundan sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.