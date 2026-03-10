Yeni Şafak
Mardin’de uyuşturucu operasyonu: 2 şüpheli yakalandı

15:1510/03/2026, Salı
IHA
Yapılan çalışmalar kapsamında 124 adet ecstasy hap ile 75 gram metamfetamin ele geçirildi. Operasyonda yakalanan 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı
Mardin’in Artuklu ve Kızıltepe ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 2 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik Artuklu ve Kızıltepe ilçelerinde çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar kapsamında 124 adet ecstasy hap ile 75 gram metamfetamin ele geçirildi. Operasyonda yakalanan 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Emniyetin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Vatandaşlarımızın sağlığını, huzurunu ve geleceğini hedef alan zehir tacirlerine asla geçit vermeyeceğiz. Her bir vatandaşımızın güvenliği için gece gündüz sahadayız; kararlılığımızdan, mücadelemizden ve sorumluluğumuzdan asla geri adım atmayacağız’’ ifadelerine yer verildi.



#Mardin
#uyuşturucu
#operasyon
