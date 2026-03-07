Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Mardin
Tarım makinesi yüklü kamyonet yolda savruldu: 3 yaralı

Tarım makinesi yüklü kamyonet yolda savruldu: 3 yaralı

16:317/03/2026, Cumartesi
DHA
Sonraki haber
Mardin
Mardin

Mardin’in Nusaybin ilçesinde, tarım makinesi yüklü kamyonetin yoldan savrulduğu kazada 3 kişi yaralandı. Olay anı, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, öğle saatlerinde, Nusaybin ilçesi kırsal Duruca Mahallesi mevkisinde, uluslararası İpek Yolu'nda meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen sürücünün kontrolünden çıkan 16 ALT 855 plakalı mısır ekim mibzeri yüklü kamyonet, yolda savruldu. M.Ş. (53), V.Ş. (22) ve ismi öğrenilemeyen 1 kişi hafif yaralandı. İhbarla bölgeye sağlık, itfaiye ve trafik ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla kaldırıldığı Nusaybin Devlet Hastanesi’nde tedaviye alındı. Olay anı, çevredeki güvenlik kamerasına yansıdı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.





#Mardin
#kaza
#yaralı
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Burak Serdar Şanal kimdir?