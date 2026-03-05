Yeni Şafak
Alacak tartışması sopalı kavgaya döndü: Yedi yaralı

18:195/03/2026, Perşembe
IHA
Polis, kavgayla ilgili inceleme başlattı.
Mardin’de iki grup arasında alacak verecek meselesi nedeniyle çıkan tartışma sopalı kavgaya dönüştü. Olayda 7 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Mardin’in Savur ilçesinde iki grup arasında çıkan sopalı kavgada 7 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Kaplan Mahallesi Aynune Küme Evleri mevkisinde iddiaya göre, alacak verecek meselesi yüzünden başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek sopalı kavgaya dönüştü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kavgada yaralanan 7 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.



#Mardin
#Savur
#Kavga
