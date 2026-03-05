Mardin’de 10 bin paket kaçak sigara ele geçirildi

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ekonomik kayıplara yol açan ve halk sağlığını tehdit eden kaçak ürünlerin satışına yönelik çalışma yürüttü. Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda 10 bin 40 paket kaçak sigara, bin 100 adet ısıtılarak tüketilen tütün mamulü ile 100 elektronik sigara ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.