Mardin’de 10 bin paket kaçak sigara ele geçirildi

15:405/03/2026, Perşembe
IHA
Mardin’de düzenlenen operasyonda 10 bin 40 paket kaçak sigara ve 100 elektronik sigara ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ekonomik kayıplara yol açan ve halk sağlığını tehdit eden kaçak ürünlerin satışına yönelik çalışma yürüttü. Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda 10 bin 40 paket kaçak sigara, bin 100 adet ısıtılarak tüketilen tütün mamulü ile 100 elektronik sigara ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Yetkililer, suç ve suçlulukla mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini bildirdi.




